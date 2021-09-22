Bursa'da Mahmut Tuncer'li sıra gecesi

Türkücü Mahmut Tuncer, Bursalılarla sıra gecesinde buluştu. Sanatçı sahne aldığı etkinlikte Türk Halk Müziği’nin en sevilen parçalarını dinleyiciler için seslendirdi.

Sosyal medya fenomeni ciğerci Ali Koçak, Şanlıurfa’nın sıra gecesi kültürünü Bursa’ya taşıdı. Urfa’nın meşhur yemekleri, yöresel kıyafetleri ve sevilen türkülerinin yer aldığı gecede konuklar halk oyunlarıyla eğlenceli anlar yaşadı. Sıra gecesinde sahne alan Mahmut Tuncer türküleriyle Bursalıları coşturdu.

Sıra gecesi kültürünü Bursa’daki işletmelerinde gelenek haline getirmek isteyen Ali Koçak, ‘Urfa’nın meşhur sıra gecesini Bursa’mıza taşımaktan mutluyuz. Halkımızın yoğun ilgisi de bizi çok mutlu ediyor. Bizi yalnız bırakmayarak türküleriyle gecemize renk katan usta sanatçımız Mahmut Tuncer’e ve tüm konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz.’ dedi.

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