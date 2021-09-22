Bursa'da aparttaki cinayete 7 tutuklama



Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, Cengiz Karadoğan'ın çalıştığı apartta silahla vurularak, öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 7'si, mahkemece tutuklandı, 1'i savcılıkça serbest bırakılırken, 5'i de adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, cuma günü, Osmangazi ilçesindeki apartta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Cengiz Karadoğan ile Vedat Ö., Hüseyin Ö. ve Onur Özbey (23), sabah trafikte karşılaşıp tartıştı. Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan Vedat Ö., Hüseyin Ö. ve Onur Özbey, akrabalarıyla birlikte akşam Cengiz Karadoğan´ın çalıştığı aparta gitti. Taraflar arasında burada başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Vedat Ö., Hüseyin Ö., Onur Özbey ve Cengiz Karadoğan, kavgada yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Cengiz Karadoğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Onur Özbey taburcu edildi, Vedat Ö. ve Hüseyin Ö.'nün ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.

APARTIN GÜVENLİK KAMERASI SİSTEMİNİ ÇALMIŞLAR

Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin delilleri yok etmek için aparttaki güvenlik kamerası kayıt cihazını çaldığını belirledi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, 11 şüphelinin aparta geldiğini saptadı. Cengiz Karadoğan'ın olaya karışan yakınlarından C.K. (31), T.K. (28) ve M.T. (27) ile apartı basmaya gelen şüphelilerden 9'u da polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

Aparttaki C.K., T.K., M.T. ile apartı basmaya gelen Onur Özbey, Ö.Ö. (25), F.A. (26), R.F. (22), F.K. (34), A.P. (43), H.Ö. (32), F.Y. (22), D.A. (38) S.E. (18), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Vedat Ö. ve Hüseyin Ö. hastanede olduğu için işlemleri yapılamadı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Onur Özbey, Ö.Ö., R.F., F.A., D.A., F.Y. ve S.E. tutuklandı. T.K., savcılıkça serbest bırakılırken, C.K., M.T., A.P., H.Ö. ve F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2021-09-22 12:23:09



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