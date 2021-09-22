Yıldırım’da yollar yenileniyor

Yıldırım Belediyesi'nin yol hamlesi devam ediyor.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda açılan yeni yollar ulaşımı rahatlatıyor. Belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde 2019’da 19 bin 551 metrekare, 2020’de 9 bin 846 metrekare yeni yol Yıldırım’a kazandırılırken, 2021 yılının 9 ayında ise 26 bin metrekarelik yeni yol açıldı. Yıldırım Belediyesi, ilçeyi geleceğe taşıyacak yeni imar yollarıyla ilgili çalışmalarının yanı sıra, mevcut yolların bakım ve asfaltlama işlerini de yaparak kentin ihtiyacını giderirken estetiğini de koruyor.

2021 yılında 22 bin ton asfalt ve yol yenileme çalışması yapan ekipler, saha tespit çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda son dönemde Mimar Sinan, Değirmenönü, Hacivat, Zümrütevler, Vakıf, Yiğitler, Samanlı, Kazım Karabekir, Davutkadı, Yunus Emre, Arabayatağı, Şirinevler, Millet, Karapınar, Esenevler ve Zeyniler Mahallesi’nde yol yenileme ve asfalt çalışmaları yaptı.

Hizmet alanının genişlemesi ile birlikte taleplerin de çoğaldığını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İhtiyaçları karşılayacak yeni yollarla ve gerçekleştirdiğimiz bakım çalışmalarıyla Yıldırım’ı ulaşımda nefes alan şehir hâline getiriyoruz. İlçemiz en hızlı büyüyen ilçeler arasında. Yıldırım Belediyesi olarak şehrimizin ulaşım ağına yeni imar yolları ekleyerek vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırıyoruz. Yıldırım’ı geleceğe taşımak bizim görevimiz. Bu sebeple açtığımız yeni imar yolları ile ilçemizin gelişimine büyük katkı sunuyoruz. Öte yandan hemşehrilerimizin hayatını olumsuz yönde etkilememek için yol bakım ve asfalt çalışmalarını da aralıksız sürdürüyoruz. Kullandığımız asfaltı kendi tesislerimizde üreterek önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Bu tesiste ürettiğimiz asfaltın ihtiyaç fazlasını ise başka belediyelere satarak gelir elde ediyoruz. Bütün imkânlarımızı seferber ederek çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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