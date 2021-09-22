Katil hırsıza film gibi operasyon

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hırsızlık yapmak için girdiği evin sahibini öldüren katil zanlısı, Mustafakemalpaşa polisinin filmleri aratmayacak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ufuk Ş. (20), Bandırma'da hırsızlık yapmak maksadıyla girdiği evde gürültüye uyanan ev sahibini öldürüp kayıplara karıştı. Ufuk Ş.'nin Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine kaçtığı istihbaratına ulaşan polisler, film sahnesi gibi bir operasyon düzenledi. Kaçma hazırlığında olan katil zanlısını yakalamak için tuzak kuran ekipler, Ufuk Ş.'nin bir arkadaşıyla irtibata geçmesini sağladı. Ufuk Ş.'nin kaçma planını ve araç istediğini öğrenen polis, irtibat kurdurdukları arkadaşına bir de araç temin etti. Buluşma yerine gelen katil zanlısı Ufuk Ş., arka koltukta oturan iki polis memurundan habersiz araca bindi. Kaçma hayaliyle bindiği araçtan yaka paça indirilen ve neye uğradığını şaşıran Ufuk Ş. araçtaki polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan Ufuk Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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