İnegöl Belediyesi’nin araç filosu güçleniyor

İnegöl Belediyesi, farklı birimlerde kullanılmak üzere 21 yeni araç ve bir iş makinesini filosuna kattı.

Mevcut 3 araca da üst yapı ilâvesi yapılarak farklı alanlarda kullanılması için revize edildi. 4 milyon 227 bin TL yatırım yapılan yeni araçlar için düzenlenen tanıtım programında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, göreve geldikleri 2019 yılından bu yana 108 yeni araç ile İnegöl Belediyesi filosunu güçlendirdiklerini söyledi.

Başkan Alper Taban, “2019 yılından bu yanan 86 yeni araç alımı yapan İnegöl Belediyesi, 22 yeni aracı daha filosuna dahil etti. Toplam 108 araç ile filosunu güçlendiren İnegöl Belediyesi’nde 21 yeni araç ve 1 iş makinesi alımı yapılırken, mevcuttaki 2 adet araca da üst yapı montajı yapılarak mobil vinç ve sulama tankerine dönüştürüldü. Altyapı çalışmalarımızda kullanılmak üzere de 1 adet trencher ataçman makinesine asfalt kesici aparat alındı. Destek Hizmetleri, Fen İşleri, İmar Ve Şehircilik, Kültür Ve Sosyal İşler, Mezarlıklar, Park Ve Bahçeler, Spor İşleri ve Zabıta Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek araçlarla İnegöl Belediyesi’nin toplam araç sayısı 287’ye yükseldi” dedi.

Alper Taban, “Göreve başlarken başta kurumsal anlamdaki değişim ve dönüşüm, beraberinde kentsel anlamdaki değişim ve dönüşüm ve kültürel anlamdaki değişim ve dönüşümlere katkı sunabilmek adına heyecanla çalışmaya başladık. Burada kurumsal değişim ve dönüşümden kastımız, bürokrasiyi arttırmak değil, aksine sadeleştirmek, yalın hale getirmek, tasarruf bilinciyle israfı ortadan kaldıracak şekilde çalışmak, verimliliği ve iş gücünü arttırmak ve vatandaşa en kaliteli çıktıyı sunabilmek adına heyecanımızı yeniledik. Bunları yaparken de teknolojik değişim ve dönüşümü de tam olarak merkezimize koyduk. Bu anlamda ad bildiğiniz gibi pek çok teknolojik değişim ve yeniliği takip ederek bunların meyvelerini topluyoruz. Eskiler der ya alet işler el övünür diye. İnsan gücüyle yapabileceğimiz işler de var, ama makine ve ekipmanla, teknolojiyle işimizi kolay hale getirebileceğimiz işlerimiz de var. Dolayısıyla filomuza kattığımız yeni araçlarımız da bundan sonra işlerimizi kolaylaştırmış olacak” dedi.

Ardından anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Daha sonra araçlarda incelemeler yapıldı.

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