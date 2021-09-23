Avrupalılar karavan yaptırmak için Bursa'ya akın etti Karavan yaptırmak isteyen Avrupalılar Bursa'ya koştu

Avrupalı karavan tutkunları, uygun fiyata karavan yaptırmak için Bursa'ya akın etti.

Dünya turuna çıkan Avrupalılar, karavan yaptırmak için Türkiye'yi mesken tuttu. Özellikle para birimleri Türk lirasına göre 11,5 kat daha dereli olan İngilizler Bursa'da karavan yaptırmak için sıraya girdi. Bursa'da eski yolcu otobüslerini alan turistler, bu otobüsleri karosercilerde restore ettirip karavan hâline getiriyor. Bir eski otobüsü karavan hâline getirmek 300 ilâ 600 bin lira arasında değişiyor.

Para birimleri değerli olan Avrupalılar soluğu Türkiye'de alıyor. Bursalı ustalar Avrupalı turistlere karavan yapmak için durmaksızın çalışıyor. İngiltere'den karavanıyla dünya turuna çıkan Mathew Askey, Türkiye'ye geldiğinde, fiyatları Avrupa'ya göre uygun olduğu için karavanını büyütmeye karar verdi. 1986 model otobüs olan turist, bu otobüsü Bursa'da otobüs karavan hâline getirtiyor. Askey gibi çok sayıda turistin karavan yaptırmak için Bursa'ya geldiği öğrenildi.

İngiltere'den eşi ve çocuklarıyla karavanıyla dünya turuna çıktığını ifade eden Mathew Askey, "Türkiye'ye geldiğimde karavanımı büyütmeye karar verdim. İnternetten araştırma yaptım, Bursa'da ustaların olduğunu öğrendim. Karosercide otobüsü tadilat yaptırıp karavan hâline getireceğim. Otobüs karavanım bittikten sonra dünya turuma kaldığım yerden devam edeceğim" dedi.

Bursalı karoser ustası Murat Aslan, "Yılbaşından itibaren ben 4'üncü karavanı yapıyorum. Bursa'da karosercilerin yüzde sekseni karavan üzerine çalışıyor. En son İngiliz Mathew Askey İngiltere'den geldi. 1986 model otobüs satın aldık. Bu otobüsün karoser ve boya işinde ona yardımcı olacağız. İç kısmını ise başkası yapacak. Bu karavan 300 bin liraya da biter, 600 bin liraya da. Konforuna göre fiyat değişir. Avrupa'dan gelen turistlerin para birimleri bize göre değerli olduğu için Türkiye onlara cazip geliyor" şeklinde konuştu.

Yurt dışından gelen turistlere karavan yaptırma konusunda yardımcı olan Hikmet Sungur ise, "Avrupa'dan çok sayıda turist karavan yaptırmak için Türkiye'ye geliyor. Ben de bu konuda onlara yardımcı oluyorum. Onlara yol gösteriyorum. Talep çok fazla" diye konuştu.

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