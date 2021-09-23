Bursa'da 300 polisle asayiş uygulaması



İsmail Hakkı SEYMENMuammer İRTEM/ BURSA, (DHA)BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, 300 polisin katılımıyla havadan dron destekli asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 40 ekip ve 300 kişilik personel ile üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Görükle bölgesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Narkotik suçlarla mücadele, trafik ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada trafik kontrolleri yapıldı, umuma açık yerler ve mekanlar denetlendi. Dronla havadan takip edilen uygulamada 1400 kişi sorgulanırken, 380 araç denetlendi, 26 araca yönelik toplam 19 bin TL ceza kesildi. Ayrıca denetlenen 35 iş yerine yönelik de işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Muammer İRTEM

2021-09-23 09:33:44



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