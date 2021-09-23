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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençler Bursa’yı adımladı

İHA

Gençler Bursa’yı adımladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde ‘Adım Adım Bursa’ projesine katılan gençleri, şehrin tarihî ve turistik mekânları ile buluşturdu.
Şehirleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik etmek maksadıyla Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılından bu yana kutlanan, ulusal koordinasyon görevini ise Türkiye Belediyeler Birliği’nin yürüttüğü Avrupa Hareketlilik Haftası Bursa’da farklı faaliyetlerle devam ediyor. Hüdavendigâr Kent Parkı’nda yapılan sabah sporu ve bisiklet, paten ve kaykayla sağlıklı hayat turu ve trafiğe kapatılan Kükürtlü Caddesi’nde yapılan Arabasız Gün etkinliklerine Büyükşehir Belediyesi’nin Adım Adım Bursa projesi de dâhil oldu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında BUSMEK üniversite hazırlık kurslarına devam eden gençler, Bursa’yı daha yakından tanıma imkânı buldu. Bursa’nın tarihî merkezinde en çok talep gören Ulu Cami, Hanlar Bölgesi, Tophane, Yeşil gibi 21 noktanın tamamını yaya olarak gezen gençlere Büyükşehir Belediyesi’nde görevli profesyonel turizm rehberi Aykan Özyürek tarafından tarihî yapı ve bölgeler hakkında bilgiler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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