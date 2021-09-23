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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küçükbaş Hayvancılık Festivali başlıyor

İHA

Küçükbaş Hayvancılık Festivali başlıyor

İnegöl Belediyesi öncülüğünde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ziraat Odası ile Küçükbaş Hayvan Damızlık Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivali, yarın (cuma) kapılarını ziyaretçilerine açıyor.
İnegöl, bu yıl ilk kez Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivaline ev sahipliği yapacak. Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivali, 2426 Eylül tarihlerinde 3 gün boyunca Alanyurt Pazar Alanında misafirlerini ağırlayacak. 24 Eylül Cuma günü 10.00’da açılışı yapılacak festivale 100 bin dolayında ziyaretçi gelmesi hedefleniyor. Festivalde yurt dışından da 3 ülkeden çiftlik yer alacak. Bulgaristan, Macaristan ve Ukrayna’dan gelecek çiftliklerle uluslararası iletişim kurma imkânı sağlanacak.
Türkiye’nin en kaliteli damızlık küçükbaş hayvan çiftliklerini ve üreticileri bir araya getirmek maksadıyla düzenlenen festival öncesi Belediye Başkanı Alper Taban bir açıklama yaparak, ilçe halkını festivale davet etti. Bilhassa kırsal mahallelerde küçükbaş hayvan üreticiliği yapan vatandaşların mutlaka burada yapılacak eğitimlere katılmaları gerektiğine dikkat çeken Alper Taban, “Maksadımız Türkiye’de küçükbaş hayvancılık mesleğini tanıtmak, küçükbaş hayvancılık ile uğraşan firmaları, çobanları ve çiftlikleri ortak bir paydada buluşturmak. Aynı zamanda küçükbaş hayvan ırklarını da uluslararası düzeyde tanıtmak istiyoruz. Küçükbaş hayvancılık sektörünü temaslı olduğu sektör kuruluşları ile bir araya getirip bu sektörlerin ekonomisine katkı sağlamak ve küçükbaş hayvancılık sektörünün profesyonellerinden eğitimler verilmesi ile yetiştiricilerimizi bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.
3 ülkeden çiftlikler stant kuracak
Festivalde 120 farklı padok alanında 25 farklı ırkta 750 adet küçükbaş hayvan sergileneceğini dile getiren Başkan Alper Taban, “Festival çerçevesinde en kaliteli damızlık koç yarışması düzenlenerek ödüller verilecek. Küçükbaş hayvancılığın temaslı olduğu sektör markalarının stantları kurulacak. Çoban köpekleri federasyonun iştirâki ile çoban köpekleri yarışması düzenlenecek. Festival içinde ve folklor gösterileri olacak. Ayrıca 3 farklı ülkeden de misafir çiftliklerimiz stant kuracaklar. Bulgaristan, Ukrayna ve Macaristan’dan gelecek çiftliklerle burada üreticilerimiz hem fikir alışverişi yapabilecek hem de onların yöntemlerini inceleyebilecek” diye konuştu.

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