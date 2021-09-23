Bursa'da, minibüse palalı saldırı kamerada



BURSA, (DHA)BURSA'da kimliği belirsiz kişi, elinde pala ile yol kenarındaki yolcu minibüsüne saldırdı. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi, 152 Evler Metro İstasyonu, dolmuş duraklarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, elinde pala ile yol kenarındaki yolcu minibüsüne saldırdı. Yoldan geçenlerin müdahalesine tepki gösteren saldırgan, etrafındakilere de elindeki palayı savurdu. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez

2021-09-23 12:03:19



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