Otomobille çarptığı bisikletlinin başında ambulansı bekledi

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil sürücüsü Mesut Tavuz (32), bisikletiyle caddeye çıkan Ahmet Bulun'a (47) çarptı. Kazada Bulun ağır yaralanırken, Tavuz da ambulans gelene kadar başında bekledi.

Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesindeki Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Mesut Tavuz yönetimindeki 16 BB 566 plakalı otomobil, bisikletiyle caddeye çıkan Ahmet Bulun'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen Bulun, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerine haber veren otomobil sürücüsü Tavuz, ambulans gelene kadar Bulun'un başında bekledi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bulun'u hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-09-23 12:51:06



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