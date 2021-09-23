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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesine son teknoloji tomografi cihazı

İHA

Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesine son teknoloji tomografi cihazı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesinde yeni nesil teknolojiye sahip bilgisayarlı tomografi cihazı hizmete girdi.
Bilgisayarlı tomografi cihazının hizmeti girmesi ile ilgili yapılan törene AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, hastane personeli ve vatandaşlar katıldı. Milletvekili Atilla Ödünç, Gürsu Devlet Hastanesi'nin hizmete kazandırılmasının rahmetli Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız'ın en büyük arzusu olduğunu hatırlattı. Bu sebeple hastanenin kendileri için manevî bir anlam taşıdığını ifade eden Ödünç, "Hastanemizde açıldığından günden beri güzel işler başarıldı. Tomografi cihazı bu kapasitedeki bir hastane için gerekliydi. Cihazın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hastanemize hayırlı olsun" diye konuştu.
Son bir buçuk yıldır sağlık çalışanlarının yoğun bir dönemden geçtiklerini kaydeden İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Bu süreçte bir sağlık personelinin Gürsu’da nöbete başlayıp nöbet süresinin yarısından sonra başka bir hastaneye göreve gönderdiğimiz zamanlar oldu. Böyle bir çalışma temposunun başka bir yerde olacağını zannetmiyorum. Yine çok şükür ki hiçbir hastamızı yer bulamadığımız için, yoğun bakım bulamadığımız için ya da başka bir sebeple başka bir ile göndermedik. Bu sahada çalışan arkadaşlarımın başarısı. Kovid19 hastası olan çocuğunu evde bırakıp kendisi nöbete giden sağlık çalışanı arkadaşımız oldu. Yaşadığı apartmanda Kovid19 hastası olduğunu öğrenip başka yerlere, mesela yazlığına, ya da başka bir şehre gidenler oldu. Sağlıkçılar olarak bizler her gün acildeyiz, yoğun bakımdayız, servisteyiz, yani Kovid19’lu hastalarla iç içeyiz. Bu bizim sorumluluğumuz, hizmet aşkımız. Bunu da bugüne kadar sağlık çalışanlarımız hakkıyla yerine getirdiler. Ben hepsine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Hemen hemen hastaların yüzde 7080’ninin Kovid19 hastası olduğu dönemlerin yaşandığına dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, “Bu hastaların teşhis sürecinde, takibinde tomografi bizim için son derece önemli bir cihaz. Bakanlığımıza konuyu ilettik. Bir haftadır Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanemizde bilgisayarlı tomografi cihazı kuruldu ve çekimler yapılmaya başlandı. Bir kişiye faydamız olur ise kendimizi bahtiyar sayıyoruz dedi. Çünkü mesai arkadaşlarımızla birlikte gayemiz vatandaşa hizmet. Sağlıktan öte bir şey yok” ifadelerini kullandı.
Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'nin hem kendileri hem de Gürsulu vatandaşlar için çok özel olduğunu ifade eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, "Temel atma töreninden itibaren hastanemizin her eksiğinde yanında olmaya çalıştık. Bundan sonra da hastanenin bizden istekleri olursa tamamlamak için gayret edeceğiz. Bilgisayarlı tomografi cihazımız Gürsu’ya hayırlı olsun" dedi.

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