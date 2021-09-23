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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl Belediyesi’nde 64 yeni personel göreve başladı

İHA

İnegöl Belediyesi’nde 64 yeni personel göreve başladı

İnegöl Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak için 11 ayrı müdürlükte görev yapacak 64 yeni personel alımı yaptı. Yeni personeller için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından oryantasyon amaçlı eğitim programı düzenlendi.
İnegöl Belediyesi’nde 2021 yılı içinde kuruma 11 ayrı birimde görev yapmak üzere toplam 64 yeni personel katıldı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından kuruma yeni katılan personele yönelik eğitim programı düzenlendi. İnegöl Belediyesi bünyesinde yeni göreve başlayan 64 kişinin katıldığı ‘oryantasyon amaçlı eğitim programı’ Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Eğitim programında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Osman Kalkan, yeni katılan personele kurumun temel değerleri, belediyenin teşkilât yapısı, kurum kültürü ve personelden beklentiler konuları hakkında bilgiler verdi. İnegöl Belediyesi Personel Hizmetleri Müdürü Yusuf Başaran ise, personele iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgiler verdi. Ayrıca ilgili müdürlükler tarafından yeni alınan personellere ayrıntılı bir şekilde meslekî ve teknik oryantasyon eğitim süreci başlatılacağı belirtilerek, bu sürecin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün takibinde olacağı dile getirildi.
Yapılan eğitim tamamlandıktan sonra yeni alınan personeller Park ve Bahçeler Müdürlüğüne 9, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne 2, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne 1, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne 2, Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne 1, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne 1, Hukuk İşleri Müdürlüğüne 1, Bilgi İşlem Müdürlüğüne 3, Fen İşleri Müdürlüğüne 18, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne 1, Temizlik İşleri Müdürlüğüne 25 kişinin görevlendirmesi yapıldı.

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