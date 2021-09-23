İletişimcilere çağrı merkezi uzmanlığı eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmaları çerçevesinde Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Alo 153, Beyaz Masa ve santral personeline çağrı merkezi uzmanlığı eğitimi verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dâiresi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonluğundaki eğitim Uludağ Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi. Türkiye Belediyeler Birliği Akademisi’nden Devlet Tiyatrosu dramaturgu Vildan Durdağ tarafından verilen eğitimde, iletişimde hitabetin önemi, iletilen mesajı ses tonu, vurgu ve tonlama ile etkili kılmanın yolları, iletişimde doğru bilinen diyalog yanlışları, kriz ve çözüm yönteminde kullanılacak ifadeler vurgulandı. Ayrıca kurumsal iletişimde algı ve olgu yönetimi gibi kurumsal bilgiler anlatılarak oyun içinde öğretme metotları prova edildi. Verilen yönergelerle tespit edilen eksikliklerin yaşayarak fark edilmesi sağlandı. Dramatik oyunlar, kursiyerlerin yoğun ilgisi ile uygulanırken, sonuçlar ve faydalar değerlendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.