"Mevlânâ Şiir Yarışması" başladı Liseliler Mevlânâ sevgisini şiirlere dökecek

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen “Liselerarası Mevlânâ Şiir Yarışması” başladı.

Osmangazi Belediyesi’nin edebiyat dünyasına yeni eserler kazandırmak, çocukların manevî dünyasını zenginleştirip onlara Hazreti Mevlânâ’yı tanıtmak maksadıyla 2011 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediği Liselerarası Mevlânâ Şiir Yarışması’nın tanıtım toplantısı, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde yapıldı. Bu yıl konusu serbest olarak belirlenen yarışmanın toplantısında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Liselerarası Mevlânâ Şiir Yarışması’na katılan gençlerin yeteneklerini keşfetme imkânı bulduğunu söyledi. aynı zamanda yeni şairlerin Türk edebiyatına kazandırılmasına zemin hazırladıklarını ifade eden Başkan Mustafa Dündar, “Belediye olarak, hayatın her alanında vatandaşlarımızla birlikte şehrin ihtiyacı doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Gerek tarihî miras, gerekse kültür sanat gibi birçok alanda önemli projelere imza atıyoruz. Kültürel mirasımızı, her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz edebiyat yarışmalarımızla markalaştırıyoruz. Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması, Millî Eğitim Bakanlığımızın desteğiyle ülkemizin dört bir yanında merakla beklenen ve binlerce gencimizin gönlüne ulaşan yarışma oldu. Bu önemli yarışmayla, öğrencilerimizin Hazreti Mevlânâ’yı okumasını ve onun sevgisini, öğretisini satırlara dökmesini hedefliyoruz” dedi.

13 Eylülde başlayan yarışma müracaatlarının 12 Kasım Cuma günü mesai bitiminde sona ereceğini bildiren Başkan Mustafa Dündar, “Yarışma şartları her yıl olduğu gibi mevlanasiiryarismasi@osmangazi.bel.tr adresinden ilan edildi. Yarışma sonunda dereceye giren birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin TL ve 3 adet biner liralık mansiyon ödülleri verilecek. Bu yıl da genç kalemlerden Hazreti Mevlânâ’yı dinlemek istiyoruz. İnşallah, kütüphanelerimize yeni eserler kazandıracağız. Bu çalışmamıza destek veren kıymetli jürilerimize çok teşekkür ediyorum. Yarışmamıza katılacak gençlere de başarılar diliyorum” diye konuştu.

