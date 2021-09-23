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Tarım ve hayvancılık teknolojileri sektörü Bursa´da buluşacak

DHA

Tarım ve hayvancılık teknolojileri sektörü Bursa´da buluşacak


BURSA, (DHA) BURTARIM 2021 Bursa 18. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ve Bursa 13. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı TÜYAP´ta bir araya geliyor. Tarım ve hayvancılık sektörünün 2 yıl aradan sonraki en büyük buluşması olarak nitelendirilen fuar, ulusal ve uluslararası ölçekte 150´nin üzerinde firmayı bir araya getirecek. TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek fuar, TARMAKBİR iş birliği ile 5-9 Ekim tarihlerinde TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi´nde düzenlenecek.Fuar kapsamında tarım ve hayvancılık alanında yeni teknolojiler sergilenecek. Fuar Arena etkinliğinde yapılacak traktör şovları ile görsel bir şölen yaratılacak. Yarışmaların da görsel şölene eşlik edeceği fuara; Balkan ülkelerinin tamamı, Rusya-Ukrayna bölgesi, Gürcistan, Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleri, Körfez ülkeleri, Fas, Tunus Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinin yanı sıra, Kenya, Uganda, Senegal, Etiyopya gibi Orta Afrika ülkeleri ve İran´dan 1000´in üzerinde yabancı iş insanı bekleniyor.TARIMSAL ÜRETİME TALEP ARTACAKTarım sektörü dünyanın 3,7 trilyon dolara ulaşan büyüklükteki gelirinden gıda ürünleriyle yüzde 4,3 pay alıyor. Dünya nüfusunun 30 yıl içinde 10 milyara ulaşacağı ve tarımsal üretime olan talebin de en az yüzde 70 artacağı öngörülüyor. Dolayısıyla günlük gıdaya erişim, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye için de hayati bir önem kazanıyor. Türkiye, geniş ürün yelpazesine imkân veren coğrafi özellikleriyle tarımsal üretimde ve hayvancılıkta büyük bir potansiyel barındırıyor. Her yöresinde yetişen farklı ürünler ve en yeni teknolojileri tarım üretimi ile hayvancılık faaliyetlerine adapte eden yönüyle gelecek için büyük fırsatlar sunuyor.Tarımda önde gelen şehirlerden Bursa, iki yıl aradan sonra tarım ve hayvancılık sektörünün en büyük ve en kapsamlı buluşmasına hazırlanıyor. BURTARIM 2021 Bursa 18. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 13. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, 5-9 Ekim tarihlerinde TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi´nde gerçekleşecek. Yeni teknolojilerin sergileneceği fuar, düzenlenecek şovlar ve yarışmalarla da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak."FUARLAR HAREKETLİ GEÇECEK"Konuyla ilgili açıklamada bulunan TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Fuarımız tarım ve hayvancılık sektörlerinin gelişimi için çok büyük önem taşıyor. Bu sene tarım ve hayvancılık sektörlerinin 2 yıl aradan sonraki en büyük buluşmasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Balkan ülkelerinin tamamı, Rusya-Ukrayna bölgesi, Gürcistan, Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleri, Körfez ülkeleri, Fas, Tunus Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinin yanı sıra; Kenya, Uganda, Senegal, Etiyopya gibi Orta Afrika ülkeleri ve İran´dan pandemi şartlarına rağmen 1000´in üzerinde yabancı iş insanı bekliyoruz. Türkiye çapında 50´nin üzerinde il ve ilçeden ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi´nde gerçekleştireceğimiz fuarımızda Türkiye´nin tarım ve hayvancılık teknolojilerinde ulaştığı son noktayı gözler önüne sereceğiz. Fuarın medya sponsoru olan Agro TV iş birliği ile gerçekleştireceğimiz Fuar Arena etkinliğinde fuar süresince traktör ve ekipman şovları ve çeşitli yarışmalar düzenleyeceğiz" açıklamasında bulundu."FUARLARIMIZLA SEKTÖRÜ DAHA İLERİ SEVİYELERE TAŞIYACAĞIZ"Tarım makineleri sektörüne ilişkin değerlendirmede bulunan Ersözlü, "Dünyada ihracatçı ülkeler sıralamasında 2001 yılında 31´inci sırada yer alan tarım makineleri sektörü, 2020 yılında sıralamada 15´inci sıraya yükseldi. 2001 yılında dünya ihracatından aldığı binde 3´lük payı bu süre içinde yüzde 1,6´ya çıkarmayı başardı. Bu rakamlar muazzam bir başarı tablosunu ortaya koyuyor. Düzenlediğimiz fuarlar aracılığıyla tarımsal mekanizasyon endüstrimizi daha ileri seviyelere ulaştıracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı."20 MİLYON DOLARDAN 1 MİLYAR DOLARA"2020 yılında yaklaşık 120 ülkeye 1 milyar doları aşan ihracat gerçekleştiren tarım makineleri sektörü, 2021 yılında 1,3 milyar dolar seviyesini hedefliyor. 2020´de yapılan ihracatın 508 milyon dolarını traktör, 575 milyon doları ekipmanlar oluşturdu. Traktör aksam ve parçaları ise ihracattan 91 milyon dolar pay aldı.Türk tarım makineleri endüstrisinin sektörde dünya ortalamasının çok üzerinde bir gelişim gösterdiğine işaret eden TARMAKBİR Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Önal, "Tarım makineleri endüstrimiz yıllık 3 milyar dolar üretim seviyesine ulaşarak yaklaşık 25 bin kişiye istihdam sağlar hale geldi. Bu süre içinde en yeni teknolojileri üretim gücüne dahil ederek ülkemizin ihtiyaç duyduğu araçların tamamına yakınını üretme başarısına ulaştı. Üretim standartlarının yanı sıra ürün çeşitliliği ve kalitesi de gelişim gösteriyor. Bu gelişime bağlı olarak sektörün marka değeri de yükseliyor. 2000´lerin başında 20-30 milyon dolar seviyesinde ekipman, 3040 milyon dolar seviyesinde traktör imalatı yapan sektörümüz, bugün 1 milyar dolar seviyesini aşan ihracatı ile kayda değer oranlarda dış ticaret fazlası vermeye başladı. Sektörümüzün ulaştığı bu seviyeyi önümüzdeki yıllarda daha da yukarıya taşıyacağımıza dair inancımız tam. Yılbaşındaki ihracat hedefimiz 2021 yılında yüzde 20 büyümeyle 1,3 milyar dolar seviyesini yakalamaktı ama ağustos sonu itibariyle yüzde 34´lük bir büyümeyi gerçekleştirdik." dedi.ULUSLARARASI VERİMLİ İŞ BİRLİKLERİTarımsal üretim ve hayvancılığın gelişimine yön veren en yeni teknolojiler, her iki fuara damga vuracak. Traktör ve biçerdöverler, hayvancılık, tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, sulama sistemleri, sera teknolojileri, fidan, tohum, çiçekçilik ekipmanları, hayvansal üretim makineleri ve hayvan sağlığı ekipmanları fuarda sergilenen ürünler arasında başrol oynayacak. BURTARIM 2021 Bursa 18. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 13. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı´nın 5-9 Ekim 2021 tarihlerinde uluslararası verimli iş birliklerine sahne olması bekleniyor. Fuar 9 Ekim Cumartesi akşamı 17.00´ye kadar ziyaret edilebilecek.       DHA-Ekonomi Türkiye-Bursa / Merkez
2021-09-23 15:18:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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