Bursaspor taraftarı 166 bin 96 adet passolig kartı aldı

Bursaspor taraftarı, 166 bin 96 adet passolig kartı satın aldı. Yeşilbeyazlılar, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan sonra bu kulvarda 5. sırada yer alıyor.

TFF 1. Lig’de yer almasına rağmen taraftar gücüyle her alanda farkını hissettiren Bursaspor’da, dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Passolig kartı satışında 166 bin barajını aşan yeşilbeyazlılar, 166 bin 96 adetle Süper Lig’de şampiyon olmuş bir kulüp olduğunu hissettirdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan sonra bu kulvarda 5. sırada yer alan yeşilbeyazlı takım son olarak Konyaspor’u geride bıraktı.

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