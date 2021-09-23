Uludağ'a kar yağdı

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Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA) BURSA'da kış turizminin merkezlerinden Uludağ'da sezonun ilk kar yağışı başladı.

Uludağ zirvelerinde kar yağışı bu sezon erken görüldü. En düşük hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü zirvede, hava sıcaklığı sıfır derece olarak ölçüldü. Uludağ'ın alçak kesimlerinde de karla karışık yağmur görülürken, kar yağışı oteller bölgesinde etkili oldu. Erken kar yağışı ise kış sezonu öncesinde oteller bölgesindeki işletmecileri sevindirdi. Kayakseverler tarafından, 'beyaz cennet' olarak bilinen Uludağ'da, 6 bin 500 yatak kapasiteli 17 otel bulunuyor DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2021-09-23 16:13:02



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