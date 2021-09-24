13 gün arayla babası ve ağabeyini kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesi özel toplu ulaşım şirketi genel sekreteri Atakan Özenoğlu (38), 13 gün arayla ağabeyi ve babasını toprağa verdi.
Atakan Özenoğlu'nun ağabeyi Adnan Özenoğlu (54), 1 Eylül'de tedaviye alındığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde 10 Eylül tarihinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Atakan, 13 gün sonra ikinci büyük acıyı yaşadı. Korona virüs tedavisi gören babası Selahattin Özenoğlu (80) da bu sabah hayatını kaybetti. 13 gün arayla 2 büyük acı yaşayan Atakan Özenoğlu ve ailesi, gözyaşlarına boğuldular.
Selahattin Özenoğlu'nun cenazesi ikindi namazını müteakip İshakpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Orhaniye Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.