Bursa'da tarihi bina, alev alev yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da tarihi bina, alev alev yandı

DHA

Bursa'da tarihi bina, alev alev yandı


İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, tarihi surların arasında kalan 151 yıllık binada yangın çıktı. Binanın ahşap bölümleri çökerken, itfaiye ekipleri, alevleri 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.
Osmangazi ilçesine bağlı Yahşibey Mahallesi'ndeki Çarıklı Değirmen Sokak'ta, tarihi surların arasında kalan ve daha önce birçok kez yangın çıkan, 151 yıllık ahşap binada yine yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyürken, mahalleli de itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına merdivenli araçlarla müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin, çevredeki diğer ahşap binalara da sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Çalışmalar sırasında binanın ahşap bölümlerinde çökmeler meydana geldi. Polis ekipleri, sokağı araç trafiğine kapatarak, önlem aldı. Eskiden kafe ve düğün salonu olarak da kullanılan, son dönemde ise atıl kalan tarihi yapıda çıkan yangın, kentin birçok noktasından görüldü. Çatısı çöken bina, kullanılamaz hale gelirken, alevler 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınıp söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-09-24 11:48:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursagaz’ın “yeşil bina”sı atık suları dönüştürerek kullanıyor
YEREL HABERLER Bursagaz’ın “yeşil bina”sı atık suları dönüştürerek ...
DATÜB Bursa’da istişare toplantısı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER DATÜB Bursa’da istişare toplantısı gerçekleştirdi
‘Rauf Denktaş Parkı’ yenilendi
YEREL HABERLER ‘Rauf Denktaş Parkı’ yenilendi
Gemlik Belediyesi’nden öğrenciler için dayanışma çağrısı
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi’nden öğrenciler için dayanışma ...
İpek Evi’ne ödül
YEREL HABERLER İpek Evi’ne ödül
Yenişehir'de eğitime tam destek
YEREL HABERLER Yenişehir'de eğitime tam destek
Bursa'da 150 yıllık tarihi mekanında bir yangın daha Bursa'nın simgelerinden olan tarihi mekanda korkutan yangın
YEREL HABERLER Bursa'da 150 yıllık tarihi mekanında bir yangın ...
Baba- oğul, 13 gün arayla koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Baba- oğul, 13 gün arayla koronavirüsten öldü
Dev domates görenleri şaşırtıyor Lise müdürü yetiştirdi: 1 kilo 100 gram ağırlığında
YEREL HABERLER Dev domates görenleri şaşırtıyor Lise müdürü ...
13 gün arayla babası ve ağabeyini kaybetti
YEREL HABERLER 13 gün arayla babası ve ağabeyini kaybetti
Bursaspor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bursaspor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor
Bursa'da tarihi Ormancılık Müzesi'nin çatısında yangın
YEREL HABERLER Bursa'da tarihi Ormancılık Müzesi'nin çatısında ...
Bursa'da Orman Köşkü bünyesindeki tarihi bina alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Bursa'da Orman Köşkü bünyesindeki tarihi bina ...
Uludağ'a kar yağdı
YEREL HABERLER Uludağ'a kar yağdı
Bursa'da bariyer, otomobile saplandı; baba ile kızı yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da bariyer, otomobile saplandı; baba ile kızı ...
Gazi Çil: "Bu millet vatanına her zaman olduğu gibi yine sahip çıkacaktır" 15 Temmuz programına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Gazi Çil: "Bu millet vatanına her zaman olduğu gibi ...
Tarım ve hayvancılık teknolojileri sektörü Bursa´da buluşacak
YEREL HABERLER Tarım ve hayvancılık teknolojileri sektörü Bursa´da ...
Bursaspor taraftarı 166 bin 96 adet passolig kartı aldı
YEREL HABERLER Bursaspor taraftarı 166 bin 96 adet passolig kartı ...
"Mevlânâ Şiir Yarışması" başladı Liseliler Mevlânâ sevgisini şiirlere dökecek
YEREL HABERLER "Mevlânâ Şiir Yarışması" başladı Liseliler Mevlânâ ...
Mahalle meydanına inen ayıyı ormana böyle kovaladılar
YEREL HABERLER Mahalle meydanına inen ayıyı ormana böyle kovaladılar
Otomobil bariyere saplandı, sürücü ve kızı ölümden döndü
YEREL HABERLER Otomobil bariyere saplandı, sürücü ve kızı ölümden ...
Uludağ'a kar yağdı Senenin ilk karı Uludağ'a düştü
YEREL HABERLER Uludağ'a kar yağdı Senenin ilk karı Uludağ'a düştü
İletişimcilere çağrı merkezi uzmanlığı eğitimi
YEREL HABERLER İletişimcilere çağrı merkezi uzmanlığı eğitimi
İnegöl Belediyesi’nde 64 yeni personel göreve başladı
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi’nde 64 yeni personel göreve başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.