Bursagaz’ın “yeşil bina”sı atık suları dönüştürerek kullanıyor

Bursagaz’ın sürdürülebilir ve çevreci yaklaşımla tasarlanan genel müdürlük binasında 2 bin tondan fazla atık su dönüştürülerek tekrar kullanıldı. Atık su ve yağmur suyunun arıtılarak bahçe sulaması ve rezervuarlarda kullanılması sayesinde 21 ayda binanın toplam su ihtiyacının yüzde 38’i karşılandı.

Yeşil genel müdürlük binasında 2 bin tondan fazla su dönüştürülerek tekrar kullanıldı. Lavaboların giderlerinin toplanmasıyla elde edilen gri su ile yağmur suyu, merkezî arıtma sisteminde filtreleme işleminden geçtikten sonra bahçe sulaması ve rezervuarlarda kullanılıyor. 202021 yıllarını kapsayan 21 aylık dönemde, binanın toplam su ihtiyacının yüzde 38’i bu sistemle karşılandı.

Yeşil binalar kategorisinde değerlendirme yapan Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından en yüksek sertifika seviyesi olan LEED Platinum Sertifikası’na (Enerji ve Çevresel TasarımdaLiderlik) layık görülen binada, yenilenebilirenerji sistemleri de bulunuyor. Binada elektrik tüketiminin kontrolü otomasyon sistemiyle sağlanıyor. Enerji tüketim önceliğinin yenilenebilir enerji kaynaklarına verilmesi ile bina, enerji ihtiyacının önemli bir kısmını kendisi üretiyor. Çatı ve cephesindeki güneş panelleri ve rüzgâr türbini sayesinde binanın elektrik enerji ihtiyacının bir kısmı güneş ve rüzgâr enerjisinden karşılanıyor.Bunun yanında trijenerasyon sistemi ile üretilen enerji sayesinde binanın enerji ihtiyacına büyük ölçüde katkı sağlanıyor. Bu sistemler sayesinde, enerji tüketiminde bir yılda 84 konutun enerjisine denk miktarda tasarruf sağlanıyor.

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