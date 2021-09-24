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MAY Tohum’dan ihracat hamlesi MAY Tohum, lisans ve tohum ihracatını yüzde 46 artırdı

İHA

MAY Tohum’dan ihracat hamlesi MAY Tohum, lisans ve tohum ihracatını yüzde 46 artırdı

Sebze, tarla ve yem bitkileri türlerinde Türkiye’nin öncü tohum ıslahçı, üretici ve ihracatçı firmalarından biri olan MAY Tohum, 202021 satış sezonunda ihracatını yüzde 46 artırdı.
2005 yılında, MAY markası altında tohum ve lisans ihracatına başlayan MAY Tohum, dünya çapında stratejik öneme sahip hibrit ayçiçeği, hibrit mısır, pamuk, tatlı mısır ve fasulye türlerinde gerçekleştirdiği pazarlama ve satış faaliyetleri ile global pazarlardaki istikrarlı büyümesini sürdürmeye devam ediyor. İhracat faaliyetleri hakkında bilgi veren MAY Tohum Yönetim Kurulu Eş Başkanı Hamdi Çiftçiler, "MAY markası ile 2005 yılında başladığımız ihracat faaliyetlerimiz bugün ciromuzun yüzde 36’sını oluşturuyor. MAY markası altında yer alan 200’den fazla uluslararası tescilli ticari çeşitlerimizi 45’i aşkın ülkeye ihraç ederek, Türkiye tohum ihracatının yüzde 15’ini MAY Tohum olarak biz gerçekleştiriyoruz” dedi.
MAY markası ile ihracata 2005 yılında başladıklarını, bugün gelinen noktada cironun yüzde 36’ısının ihracat ve lisans gelirlerinin oluşturduğunu söyleyen Hamdi Çiftçiler, orta vadede bu rakamı yüzde 50’ye çıkarmayı hedeflediklerinin bilgisini verdi. Çiftçiler, ”İhracat rakamlarımız her geçen yıl artıyor. 202021 sezonumuzda ihracat rakamlarımızı yüzde 46 arttırarak, hedeflerimizin üzerinde bir gerçekleşme sağladık. Geliştirdiğimiz çeşitleri Avrupa Birliği, Karadeniz kuşağı, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika’ya kadar olan coğrafyada en etkili şekilde tanıtarak, pazarlama ve satış faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz pazarlama satış faaliyetleri sonucunda, bugün MAY markası altında yer alan 200’den fazla uluslararası tescilli ticari çeşitlerimizi, 45’i aşkın ülkeye ihraç ederek, Türkiye tohum ihracatının yüzde 15’ini MAY Tohum olarak biz gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
2019 yılında, hibrit mısır ve pamuk türünde, Türkiye’deki ArGe Merkezlerinde ıslahını gerçekleştirdikleri çeşitleriyle ABD GDO’suz tohum pazarında yer almaya başladıklarını ifade eden Hamdi Çiftçiler, “Hibrit mısır ve pamuk türünde dünyanın en rekabetçi pazarlarından biri olan ABD GDO’suz tohum pazarında, rekabet gücü yüksek çeşitlerimizle giriş yaptık. Çeşitlerimiz intibak (adaptasyon) kabiliyetleri ve verim potansiyelleri ile müşterilerimizin beğenisini kazandı” dedi.
“Hedefimiz Tatlı Mısır tohum işinde Dünyadaki en büyük 10 şirketten biri olmak”
Tatlı Mısır türünde global çaplı ürün geliştirme faaliyetlerine odaklanıldığını söyleyen Çiftçiler, “Tatlı Mısır türünde gerçekleştirdiğimiz ArGe faaliyetlerimiz neticesinde bugün, AB, Orta Doğu, Rusya, Ukrayna’dan Orta Asya’ya kadar geniş bir coğrafyaya ihracat yapıyoruz. Bu sezon tatlı mısır ihracat rakamlarımızı bir önceki sezona göre yüzde 36 oranında artırdık. Şu ân toplam 23 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2022 yılında yeni bağlantılarımızla tatlı mısır ihracat yapılan ülke sayısı 30’u bulacak. Tatlı mısır tohumculuğunda Çin ve Hindistan’dan, Güney Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyaya ihracat yapmak üzere de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz tatlı mısır tohum işinde dünyadaki en büyük 10 şirketten biri olmak” şeklinde konuştu.
Yıllık cirolarının yüzde 9’nu ARGE’ye ayırdıklarını ifade eden MAY Tohum Yönetim Kurulu Eş Başkanı Hamdi Çiftçiler, “Katma değeri yüksek tohum çeşitlerinin ıslahı için inovasyona yatırım her zaman önceliğimiz oldu. Türkiye’de, tohumculuk ve bitki ıslahı sektöründe ARGE’ye açık ara en yüksek bütçeyi ayıran Türk firmasıyız. 202021 ARGE harcamalarımız 27 milyon Türk lirası olarak gerçekleşti. 202122 sezonundaki ARGE bütçemiz 38 milyon Türk lirası. Bu da gerek yurt içinde gerek uluslararası pazarda bizi rekabet gücü yüksek bir firma olarak öne çıkartıyor” diye konuştu.

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