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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi’den eğitime ‘yurt’ desteği

İHA

Osmangazi’den eğitime ‘yurt’ desteği

Osmangazi Belediyesi, Bursa’daki üniversite öğrencilerinin barınma meselesine çare bulmak için şehre modern bir yurt binası kazandırdı. Kükürtlü Mahallesi’nde inşa edilen öğrenci yurdu ile eğitim ve öğretim hayatlarını Bursa’da sürdürecek öğrencilerin barınma ihtiyacına çok önemli katkı sağlanacak.
Osmangazi Belediyesi, sadece ânlık ihtiyaçları değil, gelecekte duyulabilecek ihtiyaçları da tespit ederek hizmet üretiyor. Son 11 yılda yalnızca eğitime 53 milyon gibi ciddi bir kaynak harcayan Osmangazi Belediyesi, öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayacak yatırımları da hizmete sunuyor. Bu maksatla, Kükürtlü Mahallesi’nde inşa edilen öğrenci yurdu da Osmangazi Belediyesi’nin ne kadar ileri görüşlü bir yatırım anlayışına sahip olduğunu ortaya koydu. Son günlerde birçok şehirde öğrencilerin kalacak yurt bulma konusunda sıkıntılar yaşadıkları konuşulurken, Osmangazi Belediyesi doğabilecek bu sıkıntıyı çok önceden tespit ederek, Bursa’ya modern bir erkek öğrenci yurdu inşa etti.
96 öğrenciye hizmet verecek
Kükürtlü Erkek Öğrenci Yurdu, toplam 2 bin 785 metrekare alan üzerine 7 kat olarak inşa edildi. Zemin katında idarî kısımların yer aldığı yurdun diğer katlarında 4 yatakhane ve 1 derslik yer alıyor. Her 1 odada 4 öğrencinin kalacağı yurt toplam 96 öğrenciye hizmet verecek. İnşaat çalışmaları tamamlanan yurt, temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından kapılarını öğrencilere açacak.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, eğitimin her alanına verdikleri desteğin yeni yurt binasıyla devam ettiğini söyledi. Başkan Dündar, “Üniversitelerin açılmasıyla birlikte, her yıl öğrencilerimizin ciddi bir şekilde yurt ihtiyacı olduğunu gördük. Belediye olarak bu ihtiyaca yönelik adım atarak, Osmangazi ilçemizde yeni bir yurt inşa ettik. İnşaat çalışmaları tamamlanan yurdumuzun, yaklaşık bir ay zarfında açılması plânlanıyor. İnşa ettiğimiz yeni yurt ile barınma sıkıntısı yaşayan öğrenci kardeşlerimizin eğitim hayatlarına yurt hizmeti ile katkı sağlayacağız. Bütün öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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