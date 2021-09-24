Bursaspor-Ankaragücü maçının hakemi Caner Ak oldu

TFF 1. Lig’in 7. haftasında oynanacak olan BursasporAnkaragücü maçını hakem Caner Ak yönetecek.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan BursasporAnkaragücü maçını hakem Caner Ak yönetecek. Ak'ın yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Uğurlu olacak. Caner Ak yönetiminde bugüne kadar 3 maça çıkan Bursaspor, 1 galibiyet, 2 beraberlik alırken, Ankaragücü ise tek maç yaptı ve 3 puanla ayrıldı.

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