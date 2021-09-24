Yenişehir’de uyuşturucu operasyonu

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor. Yapılan operasyonda, U.B. ve S.K. gözaltına altına alındı. Yapılan operasyonda bir miktar bonzai, metamfetamin ile "fifi" tabir edilen piyasaya yeni sürülen uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliye çıkarılan şüpheliler, kullanıcı oldukları gerekçesiyle adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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