Hande Yener, Bursa'da hastalar için sahne aldı

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Gürkan DURAL/ BURSA, (DHA)ŞARKICI Hande Yener, Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK) Bursa Şubesi'nce düzenlenen yardım konserinde sahneye çıktı.

Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserde Hande Yener, saatler öncesinden alanı dolduranları "İyilik meleklerim, hoş geldiniz" diyerek selamladı. Sevilen şarkılarını seslendirip, 2 saatten fazla sahnede kalan Yener'e dans grubu da eşlik etti. Konserin açılışını gerçekleştiren, Hande Yener'in yeğeni Naz Taşkınbaş ise piyano başına geçerek, seslendirdiği şarkı ile beğeni topladı. Konser geliri, devlet hastanelerinde ve maddi durumu yetersiz hastaların tedavisinde kullanılacak.DHA-Magazin Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-09-24 16:33:06



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