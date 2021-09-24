Balkanlar'daki Türk eserlerinin minyatürleri Bursa'da yapıldı Bursa'da açılan müzede, Balkanlar'daki Osmanlı eserlerinin minyatürleri sergileniyor

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), kuruluşunun 10. yılında Bursa’ya "Minia Balkantürk Parkı"nı kazandırdı. Parkta, 12 Balkan ülkesinde yer alan Osmanlı eserlerinin minyatürlerinin haricinde 90 kişilik amfi tiyatro ve hediyelik eşya dükkânı da yer alıyor.

MİNİA BALKANTÜRK Açık Hava Müzesi’nde, Osmanlı'nın 12 Balkan ülkesine miras bıraktığı tarihî eserlerin yanı sıra Atatürk’ün Selanik’te doğduğu ev, Bulgaristan İbrahim Paşa Camii, Kosova 1. Murad Türbesi, Karadağ Saat Kulesi, Moldova Komrat Türk Kültür Evi, Hırvatistan Klis Kaleiçi Camii ve Hamamı, Sırbistan Voyvodina Hamamı, Slovenya, Bosna Hersek Gazi Hüsrev Bey Medresesi, Kuzey Makedonya Taş Köprü, Arnavutluk İşkodra Kalesi ve Romanya Mecidiye Camii yer alıyor.

Açılışa Hırvatistan Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Arnavutluk Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagic, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halide Serpil Şahin, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İl emniyet Müdürü Tacettin Aslan, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve BEV Başkanı Dr. Aytuğ Onur, Bulgaristan'ın Bursa Konsolosu Veselin Bojilov’un yanı sıra diplomatik misyon temsilcileri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Açılış töreninde konuşan BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir, "Değişik sebeplerle ülkeler arasındaki sınırların değişebildiği pek çok görülmüştür. Aynı şekilde zaman zaman göçler de yaşanmıştır. Her ne kadar sınırlar değişse, göçler yaşansa da, köklerin kalıcı olduğu inkâr olunamaz bir gerçektir. Köksüz insanlar gibi köksüz toplumlar da rüzgârın önünde savrulmaya mahkumdur. BALKANTÜRKSİAD olarak Balkan ve Rumeli coğrafyasında kalmış ata yadigârı eserleri Bursa'mızda Minia Balkantürk Parkı(mızda yaşatmak istedik" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.