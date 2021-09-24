Bursa'da tarihi eser satmaya çalışan 4 şüpheliye jandarmadan suçüstü

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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, tarihi eserlere müşteri aradıkları belirlenen 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserlere müşteri aradıkları iddia edilen Z.E., M.K., A.T., ve M.E.'yi, takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin satış yapacağını belirleyen ekipler, harekete geçti. Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde satış yapılacak yere baskın yapan ekipler, şüphelileri suçüstü yakaladı. M.E'nin aracında yapılan aramada, 45 adet çeşitli dönemlere ait sikke, 7 adet çeşitli dönemlere ait obje, 13 adet çeşitli dönemlere ait yüzük, 1 adet haç uçlu kolye, 1 adet haç kolye ucu, 1 adet üzerinde figürler olan kadeh, 1 adet cam gözyaşı şişesi, 1 adet tabanca, 6 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheliler Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturması sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2021-09-24 20:57:58



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