Zorlu süreci atlatan oğlunu keman eşliğinde taburcu etti

Çanakkale’de 1 kilo olarak dünyaya gelen minik Göksel, sevk edildiği Bursa’dan 2 ayın sonunda 2 kilo 600 gram olarak taburcu edildi. Mutlululuktan ne yapacağını şaşıran müzisyen baba, çocuğunu keman eşliğinde Çanakkale'ye götürdü.

Çanakkale’den Bursa’daki Doruk Sağlık Grubu Hastanesine erken doğum sonucu 7,5 aylık 1 kilo olarak sevk edilen Makbule ve Çağlar Adalı çiftinin minik bebekleri Göksel, 2 ayın sonunda 2 kilo 600 gram olarak taburcu oldu. Müzisyen baba Çağlar, çocuğunun sağlıklı bir şekilde taburcu olması durumunda kemanla onu taburcu edeceğinin sözünü yerine getirdi.

Herkesin meraklı bakışları karşısında kemanı boynuna alan baba, hastanenin önünde dünyaya gelen ilk çocuğu ve eşiyle unutulmaz bir ana imza attı. Bebeğinin sağlıklı bir şekilde taburcu olmasını kemanıyla çaldığı şarkılarla kutlarken, herkes kendisini uzun süre alkışladı.

Adalı ailesi Çanakkale’ye doğru bebekleriyle birlikte mutlu mesut giderken, Yenidoğan Uzmanı Dr. Birgül Mutlu, "Babası müzisyen olduğu için yatışta taburcu olursa kemanını getirip çalma sözü vermişti. Bizde mutluluklarına ortak olduk. Bu sıkıntılı süreçte ekipçe yüzümüzü gülümsettiler. Güzel bir anı bırakarak Çanakkale’ye yolcu ettik. Darısı diğer küçük savaşçılarımın başına" dedi.

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