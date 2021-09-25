Plakasız motosiklet sürücüsü kaçarken ortalığı birbirine kattı Kaçarken kırmızı ışıkta geçip otomobile çarpan motosiklet, devrilip kırmızı ışıkta bekleyen 2 yayayı ezdi Motosikleti olay yerinde bırakıp koşarak kaçan şüpheliyi motosikletli kadın trafik polisi yakaladı

Bursa'da plakasız motosiklet sürücüsü trafik polisinden kaçarken şehri birbirine kattı. Kırmızı ışıkta geçerken başka bir araca çarpan motosiklet yan yatıp yol kenarında bekleyen yayalara vurdu. Motosikletini olay yerinde bırakıp koşarak kaçmak isteyen şüpheliyi motosikletli kadın trafik polisi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesinde yaşanan olayda, Beşevler Kavşağı Yıldırım Caddesi üzerindeki trafik ışıklarında denetim ve düzenleme görevini sürdüren motosikletli kadın trafik polisi, plakasız ve kasksız motosiklet sürücüsüne dur ikazında bulundu ve motosikleti güvenli alana yönlendirmek istedi. Ancak motosiklet sürücüsü dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kırmızı ışıkta geçen motosiklet Lefkoşa Caddesi istikametinden gelen 16 UXXX 46 plakalı araca çarparak devrildi. Savrulup kaymaya başlayan motosiklet kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 2 yayaya çarptı. Motosikletinden inen isminin M.U. olduğu öğrenilen şüpheli kaza yerinden koşarak kaçmaya çalışırken motosikletli kadın trafik polisi tarafından yakalanıp elleri kelepçelendi. Yaralanan 2 yaya 112 ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Polis merkezine teslim edilen M.U. isimli motosiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun 47/1d 47/1a 47/1b 21/5 66 78/1b maddelerinden toplam 3 bin 928 lira para cezası kesilip, motosiklet trafikten men edildi.

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