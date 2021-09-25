Nilüfer’de Dil Bayramı coşkusu

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Dil Derneği tarafından düzenlenen 89. Dil Bayramı etkinliğinde Türkçe’nin korunmasına dikkat çekildi.

Dil Bayramı’nın 89. yıl dönümünde Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Dil Derneği tarafından etkinlik düzenlendi. Nilüfer Kent Konseyi’nde düzenlenen yıl dönümü etkinliğine Başkan Turgay Erdem de katıldı. Konuşmasında dil konusunun hassasiyetine dikkat çeken Başkan Erdem, “Atatürk’ün de söylediği gibi dil, uluslaşmanın en temel faktörlerinden biridir ve kültürden ayrı düşünülemez. Dille birlikte gelişen bir diğer şey de bağımsızlıktır. Çünkü uluslar, ancak özgür ve bağımsız olduklarında kendilerine ait bir dil kullanabilmişlerdir. Tarihe dönüp baktığımızda kendi dilini ve kendi kültürünü koruyamayan toplumların kolayca başka kültürlerin buyruğu altına girdiğini görürüz. Bugün Dil Bayramı’nın 89. yıl dönümünü kutluyoruz ve Türk dili maalesef gittikçe yozlaşıyor” dedi. Nilüfer Belediyesi olarak Türkçe'nin korunması konusunda hassas davrandıklarını kaydeden Başkan Erdem, “2002 yılında aldığımız meclis kararıyla belediye sınırlarındaki tabelaların Türkçe olması ve iş yerlerine ruhsat verilmesi aşamasında da buna dikkat edilmesi için düzenleme yaptık. Bu düzenlemeye uyulması ve Türkçenin korunması konusunda hassasiyetimizi sürdürüyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın da yanımızda olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu. Etkinlikte konuşan Dil Derneği Bursa Temsilcisi Pelin Yılmazda, Türkçe’nin ve dilin önemine dikkati çekerek, “Dilimizin yozlaşmasına engel olmalıyız ve güzel kullanmalıyız. Biz dernek olarak bu konuda oldukça hassasiyet gösteriyoruz. Dilimiz bizim kimliğimizdir. Nilüfer Belediyesi’ne de dilimizin korunmasına yönelik yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da etkinlikte söz alarak, doğru iletişim kurmanın tek yolunun Türkçe olduğunu vurguladı. Binbaş, Türkçe’nin çatısı altında birleşmenin tek hedef olmasını da sözlerine ekledi. Etkinlikte daha sonra eğitimci yazarlar, Erhan İzgi ve Zeki Baştürk de söz alarak ’89. Yılında Dil Devrimi’ başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

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