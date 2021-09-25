Limak Enerji, basın mensuplarını bowling turnuvasında buluşturdu

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Bursa'da medya mensupları Limak Enerji'nin düzenlediği bowling turnuvasında biraraya geldi.

Tüm pandemi tedbirleri alınarak 23 Eylül’de yapılan En Enerjik Bowling Turnuvası’na her biri 5’er kişiden oluşmak üzere 38 takım katıldı.

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