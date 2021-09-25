Bangladeşli Bakan, Fetih Müzesi’ne hayran kaldı

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan ve bugüne kadar 1 milyondan fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, konuklarını kendisine hayran bırakıyor.

Ziyaret için gelen Bangladeş Kurtuluş Savaşı İşleri Bakanı A.K.M Mozammel Huq ve beraberindeki heyeti panoramik müzede kabul eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, konuklarına dünyanın en büyük tam panoramik müzesini gezdirdi. Osmanlı’nın kuruluşundaki önemli olayları anlatan 16 tablonun yer aldığı bölümden başlayarak müze hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, konuk bakan Mozammel Huq ve beraberindekilere, konferans salonunda Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile ilgili bir sunum yaptı. Büyükelçi Mosud Mannan ve bakanlık üst düzey görevlileri ile birlikte gezdiği müzeye hayran kaldığını ifade eden Bangladeş Kurtuluş Savaşı İşleri Bakanı A.K.M Mozammel Huq, “Öncelikle çok etkilendim, inanın şu anda duygularımı ifade etmek için doğru kelimeleri bulmakta zorlanıyorum. Gerçekten müthiş, son derece etkileyici bir panoramik müze. Sayın başkanımızla konuşurken, kendileri bugüne kadar 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi. Aynı zamanda bir kültür merkezi olarak da kullanıldığını öğrendiğim müzeyi, eminim ki, pandemi kısıtlamalarının sona ermesi ile birlikte çok daha fazla insan ziyaret edecektir. Burayla ilgili şunu mutlaka ifade etmem gerekir, çok etkileyici bir eser olmuş. Ben, sayın başkanı ülkesine böyle bir eser kazandırdığı için tebrik ediyorum” diye konuştu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ziyaretin anısına Bangladeş Kurtuluş Savaşı İşleri Bakanı A.K.M Mozammel Huq ve Büyükelçi Mosud Mannan’a, Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi’ye ait olan miğferin bir replikasını hediye etti.

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