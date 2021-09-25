Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder’den birlik çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder’den birlik çağrısı

İHA

Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder’den birlik çağrısı

Ankaragücü maçı öncesi Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder, camiaya birlik mesajı verdi.
Bursaspor kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Galip Sakder Bursaspor camiasını birlik ve beraberlik ruhu içinde hareket etmeye davet etti. Kulübün çok zor günlerden geçtiğini ve artık tek amacın Süper Lig olduğunu hatırlatan Galip Sakder, bu amaca ulaşmanın yolunun da kavga ve haksız eleştiriler ile değil camianın kenetlenmesi ile mümkün olacağını hatırlattı. Ankaragücü maçının her bakımdan çok önemli olduğunun altını çizen Sakder, “Geride bıraktığımız 6 haftada beklenilen, ümit edilen sonuçlar alınamamasına rağmen camia olarak ümidimizi hiçbir zaman yitirmedik. Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri olan Bursaspor’umuz da TFF 1. Liginde mücadele edecek ikinci bir takım çıkarabilecek güçlü bir kadro ve yeni hocamız ile Ankaragücü maçı bir dönüm noktası ve yeni bir sayfa açma zamanıdır” dedi. Tüm Bursaspor taraftarlarını da bugünkü maça davet eden başkan Galip Sakder, “O büyük taraftara bugünkü maçta çok büyük görevler düşmektedir. Gelin hep birlikte el ele kol kola takımımıza destek olalım” şeklinde görüşlerini bildirdi.
“Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en büyük mirastır”
Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Galip Sakder 6 Ekim Çarşamba günü toplanacak olan Divan Kurulu toplantısı ile ilgili de bir açıklama yaparak üyeleri toplantılara katılmaya davet etti. Divan Kurulu toplantılarının Pandemi sürecince alınan resmi tedbirler gereğince toplanamadığının da altını çizen Galip Sakder özellikle eski üyelere seslenerek, "6 Ekim’de ki toplantımıza tüm üyelerimizi davet ediyoruz. Bursaspor camiasında küskünlük olmaz. Bursaspor Divan Kurulu Üyesi olmak onurdur, şerefli bir görevdir. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en büyük mirastır” ifadelerini kullandı. Bursaspor Kulübün de görev yapmış eski Başkan ve yöneticilere de seslenen Sakder, "Sizin görüş ve düşünceleriniz her zaman değerlidir. Gelin Divan toplantılarına Bursaspor yararına olacak her konuda ortak karar alalım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıldırım Belediyesi 15 daireli apartmanı ve 20 konutu öğrencilere tahsis etti Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof Dr Arif Karademir ile birlikte 152 Evler Mahallesi'ne kazandırılacak yurdu ziyaret etti Belediye ilk etapta 15 daireli apartmanı kız öğrencilere, 20 sosyal konutu da erkek öğrencilere tahsis etti
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi 15 daireli apartmanı ve 20 konutu ...
BTSO heyeti, New York Franchise Fuarı’nda
YEREL HABERLER BTSO heyeti, New York Franchise Fuarı’nda
Bangladeşli Bakan, Fetih Müzesi’ne hayran kaldı
YEREL HABERLER Bangladeşli Bakan, Fetih Müzesi’ne hayran kaldı
Bursaspor yarın sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak
YEREL HABERLER Bursaspor yarın sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak
Defne kalitesini garantileyen proje
YEREL HABERLER Defne kalitesini garantileyen proje
Altay Toplulukları Sempozyumu başlıyor
YEREL HABERLER Altay Toplulukları Sempozyumu başlıyor
Yaşlı adam ceviz ağacının kurbanı oluyordu
YEREL HABERLER Yaşlı adam ceviz ağacının kurbanı oluyordu
Lohusa depresyonu tüm aileyi etkileyebilir
YEREL HABERLER Lohusa depresyonu tüm aileyi etkileyebilir
Bursa Ticaret Borsası, Gaziantep Ticaret Odası heyetini ağırladı
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsası, Gaziantep Ticaret Odası ...
Nilüfer’de tarihe bakış
YEREL HABERLER Nilüfer’de tarihe bakış
Limak Enerji, basın mensuplarını bowling turnuvasında buluşturdu
YEREL HABERLER Limak Enerji, basın mensuplarını bowling turnuvasında ...
Nilüfer’de Dil Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Nilüfer’de Dil Bayramı coşkusu
Plakasız motosiklet sürücüsü kaçarken ortalığı birbirine kattı Kaçarken kırmızı ışıkta geçip otomobile çarpan motosiklet, devrilip kırmızı ışıkta bekleyen 2 yayayı ezdi Motosikleti olay yerinde bırakıp koşarak kaçan şüpheliyi motosikletli kadın trafik polisi yakaladı
YEREL HABERLER Plakasız motosiklet sürücüsü kaçarken ortalığı ...
Patrona şart koşan işçi tazminatsız kovuldu 'Ya ben, ya o tehdidi Yargıtay’dan döndü
YEREL HABERLER Patrona şart koşan işçi tazminatsız kovuldu 'Ya ben, ...
Bursa'da Coşkun Sabah coşkusu
YEREL HABERLER Bursa'da Coşkun Sabah coşkusu
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
(Özel) Bursa’da cadde ortasında beyzbol sopalı kavga kamerada
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’da cadde ortasında beyzbol sopalı kavga ...
(Özel) 2 bin yıllık surların içinden çıktı, kimse koparmaya kıyamadı
YEREL HABERLER (Özel) 2 bin yıllık surların içinden çıktı, kimse ...
Zorlu süreci atlatan oğlunu keman eşliğinde taburcu etti
YEREL HABERLER Zorlu süreci atlatan oğlunu keman eşliğinde taburcu ...
73 ayı, kış için enerji depoluyor
YEREL HABERLER 73 ayı, kış için enerji depoluyor
'Dur' ihtarına uymadı, 50 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymadı, 50 kilometrelik kovalamaca ...
50 kilometrelik kaçış sonucu etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER 50 kilometrelik kaçış sonucu etkisiz hale getirildi
4 gündür kayıp 14 yaşındaki Tuana bulundu
YEREL HABERLER 4 gündür kayıp 14 yaşındaki Tuana bulundu
Aydın'da 4 gün önce kaybolan Tuana, Bursa'da bulundu
YEREL HABERLER Aydın'da 4 gün önce kaybolan Tuana, Bursa'da bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.