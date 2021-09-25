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Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğu törenle hizmete açıldı Hint Okyanusu'nun incisi Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğu Bursa’da açıldı

İHA

Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğu törenle hizmete açıldı Hint Okyanusu'nun incisi Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğu Bursa’da açıldı

Türkiye ve Sri Lanka arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişimine büyük katkı sağlaması hedefiyle, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğu düzenlenen törenle açıldı. Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Ahmet Yıldız, "Bursa ile Sri Lanka arasında köprü ilişkisi kuran açılışı, bugün gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyuyorum. İpek Yolu üzerinde bulunan Sri Lanka'yı Bursa ile birbirine bağlamak, dostluk ilişkileri için önemli bir adım oldu" ifadelerini kullandı.
Düzenlenen törende Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Ahmet Yıldız'ın yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve çok sayıda Bursa milletvekilinin yanı sıra iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda isim hazır bulundu.
Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Ahmet Yıldız, "Birleşmiş Milletler oylamalarında olsun, Kudüs hassasiyetinde olsun Sri Lanka hep yanımızda olmuştur. Türkiye'nin başta ekonomi koşulları olmak üzere BursaSri Lanka arasındaki dostane ilişkilerin daha da güçlenmesi için gayret göstereceğiz" diye konuştu.

"İnşallah Bursa'nın ekonomi, kültür ve ticaretine değer katacak"
Açılışta konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Türkiye'deki sağlık turizminde yapılacak yatımlar için sektörün farklı alanlarındaki iş adamları bugün Bursa'da bir araya geldi. Bu pastayı daha da büyütmek bizim elimizde. Şehrimizi ve ülkemizi tanıtmak için fedakarlıklar yapılıyor. Biz 84 milyon nüfusumuz ile Türkiye olarak önemli bir yere sahibiz. İnşallah Bursa'nın ekonomi, kültür ve ticaretine değer katacak. Geçen hafta Özbekistan'da bulunduğum süre zarfında Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi. Yurt dışından birçok misafirimiz bu sebeple burada ağırlayacağız. İnşallah gelecek adına, şehrimizin tanınması için de önemli adım olacak" şeklinde konuştu.

"Adaletsiz temsilcilerin giderilmesi için tüm dünya ülkelerinin iş birliği yapmasını istiyoruz"
Fahri konsolosluğun Bursa’ya büyük katkılarının olacağının altını çizen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Fahri Konsolosluğun Bursa'mıza ve daha sonrasında Ahmet kardeşimize hayırlı olmasını diliyorum. Büyükelçimize ise Bursa'ya hoş geldiklerini söylemek isterim. Bursa ile Sri Lanka arasında kurulacak olan bu ilişkinin ekonomiye ve ticarete katkı sağlayacağını düşünüyorum. Türkiye'nin son yıllarda uluslararası ilişkilerde aldığı inisiyatifi hem Türkiye, hem de dünya izlemektedir. Birlikte hareket etmek, dünyaya adaleti ve merhameti anlatmak bütün insanların yararına olacaktır. Burada her ülkeye düşen sorumluluklar vardır. Bursa'da bunların gündeme gelmesi özel bir anlam taşımaktadır" dedi.
Türkiye Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyetinin dostluğunun yüzyıllara dayandığını aktaran Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, "Bugün Fahri Konsolosluk ofisimizin Bursa'da açılmasıyla, Bursa ve Sri Lanka arasında bağlantı kuruyor ve tarih yazıyoruz. Bu durum, Türkiye ile Sri Lanka arasında hali hazırda var olan kardeşlik ilişkilerini daha da güçlendirecektir. Bildiğiniz gibi Sri Lanka ve Türkiye, Selçuklu İmparatorluğu'na kadar uzanan güçlü tarihi ilişkiler kurmuştur. Bu ilişkiler Osmanlı İmparatorluğu döneminde gelişmiştir. Osmanlı Devleti'nin medeniyeti getirdiği topraklarda bugün bir Fahri Konsolosluk ofisi açmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kıymetli misafirler, Konsolosluğu açarak ticaret, yatırım, turizm ve kültürel ilişkileri ve daha da önemlisi bireyler arası ikili ilişkileri artırmak için sabırsızlanıyoruz. Bursa Fahri Konsolosluğu'nu açmamızın tek sebebi Bursa'da bir 'Yıldız' bulmamız değil, Sri Lanka ve Bursa halklarının yararına olacak birçok alan ve potansiyel de bulunmasıdır. Bugün Bursa'nın yıldızı Ahmet Yıldız'ı Bursa'nın ilk Fahri Konsolosu olarak atamaktan mutluluk duyuyorum. Kendisi birçok alanda gerçek bir yıldızdır. Sayın Yıldız'ın Bursa bürokrasisinde, siyasetinde ve iş dünyasında güçlü bir ağa sahip olduğunun farkındayız. Fahri Konsolos olma yolundaki 4 yıllık sabrını gönülden takdir ediyorum. Yıldızımız Fahri Konsolos olarak atanmadan önce de birçok konuda bana yardımcı oldu. Ayrıca dürüstlüğüne, bağlılığına ve dayanıklılığına hayran ve minnettarım. Sayın Yıldız'ın tüm kaynaklarını kullanarak Sri Lanka ile Türkiye arasındaki mesafeyi sıfıra indirmek için çok çalışacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

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