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Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir: Turizm gelirleri pozitif değişim gördü

DHA

Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir: Turizm gelirleri pozitif değişim gördü


Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)BURSA´da, `Pandemi Sonrası Sağlık Turizmi Vizyonu´ konulu panele katılan Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, "Ülkemizde turizm gelirleri 2020 ile 2021 yılı karşılaştırıldığında neredeyse tüm alanlarda pozitif bir değişim görmüştür. Ülke genelinde 1298 sağlık tesisimiz ve 234 aracı kuruluşumuz sağlık turizmi hizmeti sunmaya yetkilidir. Pandemi döneminde de bu konuda çalışmak isteyen özel sektörün önü açılmıştır" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Sağlık Turizmi Derneği´nin (BUSAT) düzenlediği `Pandemi Sonrası Sağlık Turizmi Vizyonu´ paneli, Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi´nde gerçekleştirildi. Panele Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TÜRSAB Genel Başkan Yarımcısı Ali Bilir, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, BUSAT Başkanı Metin Yurdakoş, turizmciler ve iş insanları katıldı. Panelde, pandeminin turizme etkileri ve Bursa´nın turizm potansiyeli ele alındı.
Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"İnsanların sağlık hizmeti almak üzere başka ülkelere gerçekleştirdikleri ziyaretler olarak adlandırdığımız sağlık turizmi son yıllarda küreselleşmenin etkisiyle de giderek önem kazandı. Pandemi öncesi büyük bir ivme kazanan sağlık turizmi, Covid-19 pandemisinin tüm dünyadaki sarsıcı etkisiyle sınırların kapanması ülkeler arasındaki seyahat ve ticaretlerin kısıtlanması, sağlık ve ilgili tüm sektörlerin sadece Covid-19 ile mücadeleye odaklanması nedeniyle zorunlu bir duraklama sürecine girmiştir. Ülkemizde turizm gelirleri 2020 ile 2021 yılı karşılaştırıldığında neredeyse tüm alanlarda pozitif bir değişim görmüştür. Bu da pandemi sonrası dönemde sağlık turizminin de hızlı bir şekilde toparlanma sürecine gireceğine işaret etmektedir. Uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum standartları bu alanda faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesi ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar 2017 yılında yürürlüğe giren uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı hakkındaki yönetmelik ile bakanlığımız tarafından düzenlendi. Bu kapsamda pandemiden önce Türkiye´de 761 sağlık tesisi, 87 aracı kuruluşa yetki belgesi verilmişken pandeminin başladığı 2020 yılında 315 sağlık tesisi ve 76 aracı kuruluş da yetki belgesi almış. 2021 yılında ise 262 sağlık tesisi ve 76 aracı kuruluş uluslararası sağlık turizmi yetkisi belgesi almıştır. Bugün itibarıyla ülke genelinde 1298 sağlık tesisimiz ve 234 aracı kuruluşumuz sağlık turizmi hizmeti sunmaya yetkilidir. Pandemi döneminde de bu konuda çalışmak isteyen özel sektörün önü açılmıştır. Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerimize bağlı hastanelerimizde de sağlık turizmi yapan kuruluşlarımız var." 
'BİZE DÜŞEN KATMA DEĞER ÜRETMEK'
Turizm zenginliği vurgusu yapan Eldemir, "4 saatlik uçuş mesafesinde 57 ülke ve 1,5 milyardan fazla insanın yaşadığı coğrafyada bugün birçok alanda lider ülke konumunda yer almaktayız. Sahip olduğumuz tarihi, kültürel, turistik açıdan zengin dokumuzla birçok ülkede bulunmayan tarih turizmi, kültür turizmi, yayla, inanç, doğa ve kaplıca turizmi gibi çeşitleri de beraberinde sunabiliyoruz. Nitelikli sağlık profesyonellerimiz ve bilişim dahil dünyaya örnek teşkil eden sağlık altyapımız ile kaliteli sağlık hizmeti sunuyoruz. Bursa´da baktığımızda şehir hastanesi var, doğa, kaplıca, kültür, tarih ve inanç turizmi var. Şehrimizde yok, yok. Bize düşen bu artıların hepsini güzel şekilde değerlendirip, katma değer üretmek. Sağlık turizminin kapsamının genişletilerek engelli ve yaşlı bakımını, termal turizmi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının da bu kapsama dahil edilmesi, pandemi sonrası süreçte vizyonumuzda yer almaktadır" diye konuştu.
BAŞKAN AKTAŞ: HEDEFİMİZ VAR
Yaklaşık 2 yıldır salgından en çok etkilenen sektörlerden birinin de turizm olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da şöyle konuştu:
"Sağlık turizminin etkilenmesi çok doğaldır çünkü uçaklar kalkmadı, sokağa çıkma kısıtlamaları ve yasaklar vardı. Bütün dünya salgına odaklandı. Onun haricindeki diğer sağlık ve tedavi süreçleri ertelendi. Tekrar normale dönüleceğini hatta daha iyi konuma geleceğimizi düşünüyorum. İnşallah koronavirüs salgınından en kısa sürede kurtuluruz. Bursa olarak bir hedefimiz var. Bursa otomotiv, yan sanayi, tekstil ve mobilya gibi ürünlerde ön plana çıkmıştır. Şehrimizin turizmle alakalı çok büyük bir potansiyeli var. Bunları şehir ve ülke menfaatine harekete geçirmemek mümkün değil. Hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Bursa´da termal turizmle yatırımcı veya paydaş olmak isteyen her projeye açık olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Büyükşehir belediyesi olarak her türlü iş birliğine açığız. Bununla alakalı farklı alanlar ve arsalar ortaya çıkardık."
Konuşmaların ardından Başkan Aktaş, Bakan Yardımcısı Eldemir´e teşekkür plaketi verdi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2021-09-25 15:31:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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