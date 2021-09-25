Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor kampa girdi

Ankaragücü maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girdi.
TFF 1. Lig’in 7. haftasında yarın akşam saat 19.00’da sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Bursaspor akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşilbeyazlılar son bölümde şut çalışması yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
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