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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da 4 katlı apartmanda yangın

DHA

Bursa'da 4 katlı apartmanda yangın


Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),(DHA)BURSA´nın Gemlik ilçesinde 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 01.00 sıralarında Küçükkumla Mahallesi, Özen Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman olan apartmandaki yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Bodrum katta maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2021-09-26 08:41:31

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