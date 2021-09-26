Bursa'da seyir halindeki tır alev alev yandı

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Bursa'da seyir halindeki tır alevlere teslim oldu.

Yangın, BursaYenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre malzeme yüklü tırın kupasında başlayan yangın kısa sürede aracın tümünü sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen tır kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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