Bursa'da küçükbaş hayvanların katıldığı 'güzellik yarışması' renkli anlara sahne oldu

Türkiye’nin en kapsamlı Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivali, Bursa'nın İnegöl ilçesinde devam ediyor. Festivalin ikinci gününde küçükbaş hayvanlar, Irk Güzellik Yarışması'nda görücüye çıktı.

İnegöl Belediyesi uhdesinde İnegöl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İnegöl Ziraat Odası ile İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği işbirliğinde bu yıl ilki düzenlenen Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivali'nde 25 Eylül Cumartesi günü Osman Tanju Güneri moderatörlüğünde iki seminer düzenlendi. 11.0012.00 saatleri arasında gerçekleşen “Küçükbaş Hayvancılıkta Son Teknolojiler Ultrason, Embriyo Transferi, Sürü Yönetimi” konulu ilk seminerde, konuşmacı olarak Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji A.D. Prof. Dr. Hüseyin Erdem, Veteriner Hekim Erol Arslan, Cahit Ayata ve Nedret Selvi yer aldı. 12.0013.00 saatleri arasında da “Kuzular ve Oğlaklar Ölmesin” konulu seminerde Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. H. Hüseyin Hadimli, Veteriner Hekim Erol Arslan ve Veteriner Hekim Yasin Eymen Çelik bilgi ve tecrübelerini üreticilerle paylaştı.

Irk Güzellik Yarışması'nda ise jüri, koçların vücut uzunluğu, hayvanın yerden yüksekliği, but genişliği ile ırk özelliklerini en iyi taşıyan ve en bakımlı koç kriterlerine göre değerlendirme yaptı. Üreticiler de hayvanlarının jüri tarafından değerlendirilmesini heyecanla izledi. Dereceye giren koçların üreticilerine ödüllerini İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, İnegöl İlçe Tarım Hayvancılık Müdürü İbrahim Ekren ve İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik verdi.

Festivale Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçiler akın ederek yoğun katılım sağladılar.

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