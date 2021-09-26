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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep iş dünyası GUHEM’de

İHA

Gaziantep iş dünyası GUHEM’de

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde kurgulanan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Gaziantep Ticaret Odası (GTO) meclis üyelerini ağırladı.
Gaziantep Ticaret Odası yönetim kurulu, meclis ve disiplin kurulu üyeleri, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen Eylül Ayı Meclis Toplantısının ardından Bursa’da temaslarda bulundu. GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, GTO Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur ve yönetim kurulu üyeleri, program kapsamında BTSO’yu ziyaret etti. Odanın Altıparmak hizmet binasında düzenlenen programda, Gaziantepli konukları, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, yönetim kurulu ve meclis divan üyeleri ağırladı. Toplantıda, Gaziantep ve Bursa ekonomisindeki güncel gelişmeler ve işbirliği imkanları ele alındı.
GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, GTO Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, yönetim, meclis ve disiplin kurulu üyelerinden oluşan 90 kişilik heyet ayrıca BTSO liderliğinde Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle hayata geçen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde incelemelerde bulundu. GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Avrupa’nın en büyük, dünyada ise ilk 5’te yer alan, Türkiye’nin ilk uzay temalı eğitim merkezi hakkında Gaziantep iş dünyası temsilcilerine detaylı bilgiler aktardı. Ziyarette heyete, BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ve BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt da eşlik etti.
BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa ve Gaziantep’in Türkiye’nin ekonomik olarak kalkınmasında ve büyümesinde her zaman lokomotif bir rol üstlendiğini belirterek, “Gaziantep iş dünyası temsilcilerimizi Bursa’da ağırlamaktan dolayı memnunuz. Bursa ve Gaziantep de ekonomik olarak önemli bir potansiyele sahip. İki şehrin müteşebbisleri de ülkesi ve bölgesinin kalkınması adına, üretmekten, ihracattan ve istihdam oluşturmaktan asla vazgeçmiyor” dedi.
GTO Başkanı Yıldırım, meclis üyeleriyle birlikte verimli bir Bursa programı gerçekleştirdiklerini söyledi. Bursa’nın Türkiye’nin ihracat ve üretim merkezi şehirlerinden birisi olduğunu kaydeden Yıldırım, Gaziantep iş dünyası temsilcileri olarak Türkiye’nin her alanda gelişmesi adına önemli projeler yürüttüklerini söyledi. Gökmen Uzay Havacılık Merkezi’nin Türkiye’nin uzay havacılık vizyonuna büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Yıldırım, “BTSO’nun vizyonuyla Bursa’da harika bir projenin hayata geçtiğine şahit olduk. GUHEM’e hayran kalmamak elde değil. GUHEM’i gezdiğimizde farklı bir atmosfer bizi karşılıyor. Çok önemli bir vizyona sahip GUHEM’in, ülkemizin uzay havacılık hedeflerine daha fazla destek olacağına inanıyorum” diye konuştu.
GTO Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, GUHEM’in her yaştan insanın faydalanacağı bir merkez olduğunu belirterek, projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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