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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksiyon filmi 'Oklarla Dans' Türkiye turunu tamamladı

İHA

Aksiyon filmi 'Oklarla Dans' Türkiye turunu tamamladı

Uluslararası aksiyon sinema filmi, tanıtım kapsamında gerçekleştirdiği Türkiye turunu Bursa’da tamamladı.
Uzun zamandır hazırlığı yapılan ‘Oklarla Dans’ aksiyon sinema filmi, İstanbul Taksim Meydanı'ndan başlattığı Türkiye turunu, sırasıyla Ankara, Çorum, Sivas, Gaziantep, Adana, Mardin gibi illerde yaptı. Son durağı Bursa olan ekip, büyük bir sevgi seliyle karşılaştı. Kent Meydanında 4 gün süreyle kalan tanıtım otobüsünden çalan şarkılara da vatandaşlar gönüllerince eşlik etti.
Filmde yer alacak olan sanatçıların yaptıkları gösteriler ise herkes tarafından büyük beğeni topladı. Başrollerinde Tuncay Akça, Ümit Acar, Erhan Ufak, Tefik Yapıcı, İhsan Şakir Uyar, milletvekilleri Hüseyin Tuğçu, Faruk Ambarcıoğlu, Nilay Dorsa, Gulşhen Huseynli, Günay Gürlek, Bülent Yağcı, Yeliz Koblay, Seracettin Gözüküçük, Toprak Bakır, Kader İnanç, Ezgi Naz Arıklı ve deneyimli basın mensubu Murat Çukurçam MMS Film danışmanı gibi oyuncuların yer aldığı uluslararası proje Oklarla Dans, 2022 yılının son aylarında vizyona girmesi bekleniyor. Hollywood’un yapımcı ve yönetmenlerinden eğitim alan Türkiye’deki tek aksiyon film yönetmeni unvanını elinde bulunduran Mustafa Şahin, “Türkiye dahilinde 5 ülkede bu filmin çekimlerini gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin Yeşilçam da dahil olmak üzere birçok projede yer almış ünlüleri de bu filmde yer alacak. Türkiye’nin Hollywood tarzında bir tane aksiyon filmi yok. Yeşilçam’a yönelik de yaptığımız en güzel şey, bugün İstanbul olarak görünse de biz Bursa’yı da bu konuda ön plana çıkaracağımızı düşünüyoruz. Sinema veya dizi sektöründe Taksim Meydanı'na veya kentlerin en işlek meydanları bir tane dahi otomobil bile konmazken, biz bu otobüsümüzle startı vererek 54 ili gezdik. Aksiyonu bol olan filmde, Van Gölü'ne Hammer Jeep kargo uçağından atılacak. Yine finali de İstanbul’da yapacağız. 2022 yılının Aralık ayında filmin vizyona gireceğini söyleyebilirim” diye konuştu.
Herkesin Hababam Sınıfı'ndan gülen çocuk diye hatırladığı ve beğenerek izlediği Tuncay Akça ise, “Bu aksiyon filminde ben sağlık bakanını oynuyorum. Organ mafyasına karşı mücadele edeceğim. Böyle bir aksiyon filminde oynamaktan büyük bir keyif alacağım. Herkes bizim komedi filmlerinde yer aldığımızı biliyor. İlk defa farklı bir senaryoda yer alacağım” dedi.
Çok büyük bir proje olduğunu belirten Neşe Pehlivan ise, “Kardeşliği, birliği, beraberliği, el ele olmayı ve Türk devletinin arkasında güçlü durulması gerektiğini öğreten bir film. Bu filmde de biz insanları birlik olmaya yönlendiriyoruz” şeklinde konuştu.
Filmde yer alan oyuncu ve teknik ekip ise, “Oklarla Dans filminde ve Türkiye’de yer almaktan çok mutluyum. Türkiye’yi en güzel şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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