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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaza geçiren annesinin başında gözyaşı döktü

İHA

Kaza geçiren annesinin başında gözyaşı döktü

Bursa'da motosiklet sürücüsü kız, yaşanan trafik kazasında yaralanan annesinin başında uzun süre gözyaşı döktü. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ö. (19) yönetimindeki elektrikli bisiklet, F.K. (45) idaresindeki 16 ANC 251 plakalı hafif ticari araca Sinanbey Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletteki sürücünün annesi N.Ö. (39) yaralandı. Kazanın ardından elektrikli bisikletin sürücüsü G.Ö., yerde yatan yaralı annesinin başında uzun süre gözyaşı döktü. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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