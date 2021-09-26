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AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Türkiye'nin ilk interaktif danışma meclisini gerçekleştirdi

İHA

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Türkiye'nin ilk interaktif danışma meclisini gerçekleştirdi

AK Parti İl Başkanlığı, hızla gelişen ve hayatın her alanında etkili olan teknolojiyi siyasi çalışmalarda da aktif olarak kullanıyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda salgınla mücadele kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen Türkiye’nin en yüksek katılımlı online bayramlaşma programının ardından, Türkiye’nin ilk interaktif danışma meclisi de AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi.
Danışma meclisi toplantısına AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, AK Parti Bursa Milletvekili, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Ayhan Salman, Bursa Koordinatörü, Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, önceki dönem bakanlarından Faruk Çelik, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı. Bursa Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti Bursa İl Başkanlığı 51. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda 1083 teşkilat mensubu kendilerine verilen karekodlarla sisteme giriş yaparak hazırlanan dijital ankete katıldı. Bu anket sayesinde teşkilat mensuplarının Bursa’nın yerel genel yatırımlara bakışı ile teşkilat içi değerlendirmeleri alınmış oldu.
Programın basına kapalı olarak gerçekleştirilen ikinci bölümünde partililerin dijital ortamda sordukları sorular cevaplandı. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Milletvekilleri ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ tarafından cevaplandırılan her soru ile teşkilat mensuplarının ilçelerinden gelen talepleri yanıtlanmış oldu. Teşkilata özel şifre sistemine sahip olan www.akbursasoruyor.com üzerinden alınan sorular arasından süreden dolayı cevaplanamamış olan her soru yanıtlandırılmak üzere dijital ortamda arşivlendi.
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç yaptığı konuşmasında “Bursa İl Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmayı yerinde görmeye geldik. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir emek verilmiş. Bu çalışmayı daha da geliştirerek Türkiye genelinde kullanılması için çalışacağız.” diyerek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Başkan Gürkan, söylemleri ile Türkiye’nin kalitesini düşürenlere aldırmadan Bursa’da ve Türkiye’de refahın ve huzurun sağlanması için çalıştıklarını ifade ederek, “İlkini gerçekleştireceğimiz bu dijital çalışmalarla teknoloji ile harmanlanan dünyanın nimetlerini iletişim ağımıza katmış oluyoruz. Buradan rahatlıkla söyleyebilirim ki bundan böyle, yerel ve genel gündem hakkında teşkilatımızla sürekli iletişim halinde kalacağız. Saniyeler içinde üyelerimiz dahil tüm teşkilat mensuplarımızın dahil olacağı anketler ile saha analizlerimizi gerçekleştireceğiz. Telefonlarımız istişarelerimizin artık mekanı olacak. Telefonlarımız her birimizi birbirine bağlayacak, yan yana tutacak. Vaktimizi ve enerjimizi kendi çalışmalarımızı daha ileriye taşımak için kullanacağız. Muhalefetin ve kimi çevrelerin bizi kendi dar ve kısır gündemlerinin içine hapsetme tuzağına hiçbir şekilde düşmeyeceğiz. Bugün burada güçlü Türkiye'yi meydana getiren heyecanımızı büyütmek ve dijital iletişim altyapımızın startını vermek için bir aradayız. Her zaman olduğu gibi bir olacağız, bir kalacağız. Azalmadan çoğalacağız, bölünmeden bütünleşeceğiz. Fikirde, gönülde, dilde ve hedefte bir olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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