Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatseverlerle buluşuyor

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası pandemi sebebiyle uzun süredir ayrı kaldığı sanatseverlerle buluşmanın heyecanını yaşıyor.

Özenle hazırlanan sezon programını müzikseverler ile paylaşmak için sabırsızlanıyor. Programda, dünyaca ünlü şef ve solistler yer alıyor. Sezon boyunca klasikten caza, film müziklerinden türkülere birçok eser yorumlanacak. Minik dinleyiciler için 14 yıldır yapılan eğitim konserleri yine devam edecek. 20212022 sezonu, 7 Ekim 2021 Perşembe günü, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 20.00’da başlayacak. Şef Dağhan Doğu yönetiminde gerçekleşecek olan konserin ilk yarısında, Bandoneon sanatçısı Tolga Salman ve Gitar sanatçısı Kağan Korad’tan, Astor Piazzola’nın Bandoneon ve Gitar Konçertosu, ardından da Roland Dyens İki Gitar Konçertosu seslendirilecek. İkinci yarıda ise Orkestra, Wolfgang Amadeus Mozart’ın 41. Senfonisi’ni yorumlayacak.

Uludağ Premium 2010’dan bugüne kesintisiz olarak, yıllardır Bursa Filarmoni Derneği sponsorluğuyla Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın ve çok sesli müziğin destekçisi olmaktan mutluluk ve gurur duyuyor. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası konserlerine katılım için aşı zorunluluğu bulunuyor. Aşı olmayanların, 48 saat içinde alınmış negatif pcr test sonucu ile salona gelmeleri gerekiyor. Konser sırasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat gösterilmesi son derece önemli.

Müzikseverler, konserleri bursasenfoni.gov.tr web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.

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