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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanata hayat veren eller festivali

İHA

Sanata hayat veren eller festivali

Bursa’da ücretsiz sanat ve meslek eğitimleri ile ‘Halk Üniversitesi’ konumuna gelen BUSMEK, 15’inci yılına özel olarak ‘sanata hayat veren eller’ temasıyla bir festival düzenledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2006 yılında 5 kurs merkezi ile ücretsiz sanat ve mesleki eğitim kurslarıyla eğitim yolculuğuna başlattığı BUSMEK, bugün 27 farklı mekânda 350 branşla yılda yaklaşık 30 bin kursiyerin eğitim aldığı dev bir eğitim kurumuna dönüştü. Bu güne kadar 300 bine yakın kişiye farklı alanlarda eğitimlerin verildiği BUSMEK, hizmet çıtasını daha da yükselterek, bünyesine 46 yaş grubu çocuklara yönelik Ana Kucağı Okul Öncesi Eğitim Merkezlerini ve üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz hazırlık kurslarını da dahil etti. Sayısı 16’ya ulaşan Ana Kucağı Eğitim Merkezlerinde bugüne kadar 3 bine yakın öğrenciye eğitim verilirken, üniversiteye hazırlık kurslarından da bugüne kadar 3 bin 500’e yakın genç istifade etti. Bünyesindeki Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi ile kaybolmaya yüz tutan ipek böcekçiliğini yeniden yaşatan BUSMEK, dağ ilçelerine kurulan ipek halı dokuma atölyeleriyle de istihdama önemli katkı sunuyor.
Bursalılar için tam bir Halk Üniversitesi olan 7’den 70’e toplumun tüm kesimlerine ücretsiz eğitimler veren BUSMEK, 15’inci yılına özel olarak ‘Sanata hayat veren eller’ temasıyla bir festival düzenledi. Merinos Park’ta düzenlenen festivalle Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Festival için önceden kayıt yaptıran vatandaşlar alanda kurulan çadırlardaki atölyelerde pastacılık, vitray, ahşap boyama, nakış, punç nakışı, tablo boyama gibi birçok alanı uygulamalı olarak deneme imkanı buldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da beraberindeki Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile BUSMEK Festvali’nde kursiyerlerin heyecanına ortak oldu. Atölyeleri tek tek geçen Başkan Aktaş, kursiyerlere başarılar diledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sanat ve meslek eğitimleri ile başlayan BUSMEK’in hizmet yelpazesini her geçen yıl daha da genişlettiğini söyledi. 2,5 senede tam 16 tane ana kucağı açtıklarını ifade eden Başkan Aktaş, 1500 civarında çocuğun eğitim aldığını ve dönem sonunda ana kucaklarını 50’ye çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Okul öncesi eğitimden geçmiş çocukların, eğitim hayatlarında daha başarılı ve aktif çocuklar olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “BUSMEK, YKS kurslarına da başladı. Hayatın her bir köşesine dokunmaya çalışıyor. 3500’e yakın gencimiz YKS kurslarından yararlanmış. İçlerinde derece yapanlar da var. Onları özel olarak ödüllendirdik. Hanımefendiler BUSMEK kurslarına çok sahip çıkıyor. Ciddi başarılara imza atıyorlar. 300 binden fazla kişi bu eğitimlerden geçti. Emekli, çalışan ya da çalışmayan herkes bu kurslara gelebiliyor. BUSMEK’in 15. yılına özel, Türkiye’nin en büyük atölye çalışması etkinliği olan “sanata hayat veren eller” temasıyla BUSMEKfest’21 Festivali’ni düzenlemenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Birbirinden farklı 150 branşı görmeniz için organize ettiğimiz, atölye çalışmalarıyla dopdolu içeriğe sahip etkinliğimiz, eminim sizlerin de ilgisini fazlasıyla çekecektir. Medeni cesaretinizle bu kursları güzelleştirdiğiniz için, bu kurslara katkı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.
Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, BUSMEK’in başka illere de örnek olabilecek bir proje olduğunu dile getirdi. Gözgeç, “Kadınlarımız burada hem meslek öğreniyor hem de bir sanatla uğraşıyor. Kadın mutlu olursa aile mutlu olur, aile mutlu olursa da toplum mutlu olur. BUSMEK’te farklı farklı kursalar var. Aklımıza gelmeyecek güzel eğitimler var. İnsanın kendini geliştirmesi için bu kurslar çok önemli. Burada öğrendiklerimizle üretime de katkı sağlıyoruz. Kadınlarımızın daima yanındayız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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