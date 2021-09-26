Sokakta oyun bir başka güzel

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 14.’sü gerçekleştirilen Sokak Oyunları Şenliği, unutulmaya yüz tutan sokak oyunları çocuklarla buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını tekrar gündeme getirmek ve yaşatmak, çocuklar arasındaki sosyal iletişimi artırmak amacıyla düzenlediği ve geçtiğimiz yıl pademi nedeniyle yapılamayan Sokak Oyunları Şenliği’nin 14’üncüsü Hüdavendigar Kent Parkı’nda yapıldı. Alana kurulan istasyon oyunlarında çocuklar, istop, saklambaç, dokuztaş, yakan top, balık ağı, don ateş, körebe, cilli, mendil kapmaca ve ip atlama gibi oyunları hem öğrendi hem oynadı. Çocuklar arasında düzenlenen ahşap araba sürme yarışması da oldukça çekişmeli anlara sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da sahnelediği çocuk oyunları ile etkinliğe renk kattı.

Çocuklar kadar ailelerinin de keyifli zaman geçirdiği etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da beraberindeki AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte katıldı. Oyun istasyonlarını tek tek gezen Başkan Aktaş, ip atladı, külah attı ve tahta araba yarışına katıldı. Sokak oyunları şenliğini geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapamadıklarını ancak bu yıl alanda büyük bir coşku gördüğünü ifade eden Başkan Aktaş, “Burada 15 farklı atölye ve 15 ayrı istasyonda çocuklarımız sokak oyunları hem öğreniyor hem de oynuyorlar. Yoğun şehirleşme ve teknolojiyle birlikte çocuklarımız bu imkana pek sahip değiller. Ancak Büyükşehir olarak onları bu oyunlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın bu güler yüzü bizi mutlu ediyor. Kendi çocukluğumu burada gördüm. Katılan tüm çocuklara ve ailelere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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