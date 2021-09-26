Fırtına sonrası Mudanya sahili doldu taştı

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Haftanın yağışlı ve rüzgârlı geçmesinin ardında güneşli havayı fırsat bilen Bursalılar nefes almak için çocuklarını alarak Mudanya sahiline akın etti.

Hafta içinde havanın serin ve yağmurlu geçmesi, Bursalıları evlerine kapandı. Hafta sonu bahar havası tadında güneşi gören Bursalılar soluğu Mudanya’da aldı. Sahil Bulvarında adım atacak yer kalmazken, çocuklarıyla beraber gezerken denize olta atıp balık tutmaya çalışanlar renkli görüntüler ortaya çıkardı. Çocuklarını oyun parklarında eğlendirmeye çalışan aileler deniz havası almanın keyfine vardı.

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