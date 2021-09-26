Bursaspor - MKE Ankaragücü: 0-4



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

STAT: Bitci Timsah Park

HAKEMLER: Caner Ak, Deniz Turgut, Emir Eray Eyisoy

BURSASPOR: Canberk Yurdakul Burak Altıparmak, Cüneyt Köz, Luka Capan, Onur Atasayar, Kerem Şen, Elton Ofoi Acolatse (Dk. 60 Batuhan Kör), Emirhan Aydoğan (Dk. 46 Taha Altıkardeş), Namık Alaskarov (Dk. 46 Reagy Baah Ofosu), Massimo Bruno (Dk. 83 Vefa Temel), Tim Matavz (Dk. 76 Eren Güler)

MKE ANKARAGÜCÜ: Akın Alkan Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Tiago Miguel Baia Pinto, İshak Çakmak (Dk. 81 Ali Kaan Güneren), Abdullah Durak, Ghayas Zahid (Dk. 68 Aatıf Chahechouhe), Mehmet Murat Uçar (Dk. 76 Mahmut Akan), Eren Derdiyok (Dk. 68 Nadir Çiftçi), Omogbolahan Gregory Ariyibi (Dk. 68 Cem Ekinci)

GOLLER: Dk. 21, Dk. 25, Dk. 67 Eren Derdiyok, Dk. 46 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü)

TFF 1'inci Lig'in 7'nci hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, deplasmanda Bursaspor'u 4-0'lık farklı skor ile mağlup etti. Eren Derdiyok'un 3 gol atarak yıldızlaştığı mücadelede sarı lacivertlilerin diğer golü Yusuf Abdioğlu'ndan geldi. Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü puanını 15'e yükselterek zirve yarışını sürdürürken Bursaspor ise 5 puanda kaldı ve haftayı 18. sırada noktaladı.

12'nci dakikada Bursaspor, gole yaklaştı. Namık Alaskarov'un arapasında savunma arkasına koşu yapan Massimo Bruno, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bruno'nun bekletmeden yaptığı vuruşa rağmen, kalesini erken terk eden Akın Alkan, topu çelerek tehlikeyi önledi.

16'ncı dakikada MkE Ankaragücü bu kez etkili geldi. Emirhan Aydoğan'dan orta alanda topu sıyıran Abdullah Durak, hemen pasını Eren Derdiyok'a aktardı. Eren kaleci ile karşı karşıya kalırken, son anda kademeye giren Luka Capan tehlikeyi uzaklaştırdı.

21'inci dakikada MKE Ankaragücü golü buldu. İshak Çakmak, sol kanattan içeriye doğru topu gönderirken, kale ağzında boş durumdaki Eren Derdiyok gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

25'inci dakikada MKE Ankaragücü'nde Eren Derdiyok bir kez daha sahneye çıktı. Hızlı gelişen atakta Mehmet Murat Uçar topla birlikte sol taraftan ceza sahasına ilerlerken, pasını Eren Derdiyok'a aktardı. Savunmayı da geçen topu önünde bulan Eren, yaptığı vuruşla bir kez daha ağları havalandırdı: 0-2.

46'ncı dakikada MKE Ankaragücü, ikinci yarıya hızlı başlayarak golü buldu. Sol taraftan Erdem Özgenç'in kullandığı köşe vuruşu sonrası arka direkte kafa vuruşunu yapan Yusuf Abdioğlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.

54'üncü dakikada MKE Ankaragücü bir kez daha gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta, sağ kanattan pası alan Ghayas Zahid, beyaz noktanın gerisinden müsait durumda vuruşunu yaptı ancak top üstten auta yöneldi.

67'nci dakikada MKE Ankaragücü farkı 4'e çıkardı. Ariyibi, sol taraftan getirdiği topta pasını ceza sahasına doğru koşu yapan İshak Çakmak'a aktardı. İshak ise kale ağzına yönelerek pasını boş durumdaki Eren Derdiyok'a verirdi. Eren'in boş kaleye gönderdiği top ağlara buluştu: 0-4.

Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-09-26 20:56:00



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