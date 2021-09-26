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TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 4

İHA

TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 4

TFF 1. Lig 7. haftasında Bursaspor, sahasında MKE Ankaragücü’nü ağırladı. Mücadeleyi Ankara temsilcisi 40 kazandı.

Maçtan dakikalar
4. dakikada Erdem Özgenç’in ortası direkt kaleye gitti. Kaleci Canberk Yurdakul son anda topu kornere çeldi.
12. dakikada Namiq Alasgarov’un ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Massimo Bruno, kalecinin üstünden topu ağlara göndermek istedi ancak Akın Alkan buna engel oldu.
21. dakikada Eren Derdiyok, sol kanattan yapılan ortayı tek vuruşla ağlara gönderdi. 01
25. dakikada Emirhan Aydoğan’ın kaptırdığı top sonrası kontra atağa çıkan Ankaragücü’nde yine sahneye Eren Derdiyok çıktı ve farkı ikiye çıkartan golü kaydetti. 02
35. dakikada Eren Derdiyok, sol kanattan yapılan ortaya iyi yükseldi. Golcü oyuncunun vuruşu az farkla kalenin üstünden auta çıktı.
46. dakikada Yusuf Abdioğlu, kornerden yapılan ortaya iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 03
60. dakikada Burak Altıparmak’ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Acolatse, düzgün şut çıkartamadı.
64. dakikada Luka Capan’ın ceza sahası dışında vurduğu sert vuruşu kaleci iki hamlede kontrol edebildi.
66. dakikada Eren Derdiyok, İshak Çakmak’ın asistliğinde boş kaleye topu gönderdi. 04
82. dakikada Reagy Ofosu, üstü üste çalımlarla ceza sahasına sarktı. Ancak verdiği pas kalecide kaldı.
83. dakikada Batuhan Kör, ceza sahası içinde yerden sert vuruş çıkarttı. Top az farkla auta gitti.

Stat: Bitci Timsah Park
Hakemler: Caner Ak xxx, Deniz Turgut xxx, Emir Eray Eyisoy xxx
Bursaspor: Canberk Yurdakul xx, Onur Atasayar xxx, Cüneyt Köz x, Luka Capan xxx, Emirhan Aydoğan x (Taha Altıkardeş dk. 46 xx), Kerem Şen x, Burak Altıparmak xx, Massimo Bruno x (Vefa Temel dk. 83 ?), Namiq Alasgarov xx (Reagy Ofosu dk. 46 xx), Tim Matavz x (Eren Güler dk. 77 x), Elton Acolatse x (Batuhan Kör dk. 60 xx)
Yedekler: Deniz Aydın, Mert Yılmaz, Mehmet Erdem Uğurlu, Nicolas Zalazar, Uğur Kaan Yıldız
Teknik Direktör: Özcan Bizati
MKE Ankaragücü: Akın Alkan xx, Erdem Özgenç xxx, Tiago Pinto xxx, Yusuf Abdioğlu xxxx, Sinan Osmanoğlu xx, Murat Uçar xxx (Mahmut Akan dk. 76 xx), Abdullah Durak xxx, Gboly Ariyibi xxx (Nadir Çiftçi dk. 68 xx), İshak Çakmak xxx (Ali Kaan Güneren dk. 81 ?), Ghayas Zahid xxx (Aatif Chahechouhe dk. 68 xx), Eren Derdiyok xxxxx (Cem Ekici dk. 68 xx)
Yedekler: Mert Topuz, Erdi Dikmen, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama, Sıtkı Ferdi İmdat
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Eren Derdiyok (dk. 21, 25 ve 66), Yusuf Abdioğlu (dk. 46) (MKE Ankaragücü)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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